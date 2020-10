¡’The Mandalorian’ regresó con su segunda temporada y Baby Yoda volvió loco al internet!

Puede que este año no esté siendo el mejor, pero no nos podemos quejar porque de repente pasa una que otra cosa buena. Hablando específicamente de series y a pesar de que muchas producciones detuvieron sus grabaciones por la pandemia, las plataformas de streaming aún tienen un montón de grandes estrenos para nosotros en lo que resta del 2020, pero Disney+ se voló la barda con la segunda temporada de The Mandalorian.

Como recordarán, la historia de Din Djarin –o El Mando– y Baby Yoda llegó hace un año a la plataforma de la casa de Mickey Mouse. Y para sorpresa de muchos, fue la serie más exitosa que estrenaron y con justa razón, pues Jon Favreu junto a otros grandes directores y productores como Taika Waititi, Bryce Dallas Howard y Dave Filoni se encargaron de contarnos una trama muy interesante que ampliaba –una vez más– el enorme universo de Star Wars.

‘The Mandalorian’ vuelve con todo

Es por eso que a nadie le sorprendió cuando Disney y Favreau confirmaron a finales de 2019 que ya estaban trabajando en una segunda temporada de The Mandalorian, aunque para ser honestos no pensábamos que llegara tan rápido. Fue hasta hace algunos meses cuando empezaron a revelar algunos detalles sobre la continuación de las aventuras de estos personajazos, a los cuales se les unirán un par más que emocionan y mucho.

Para que se den una idea, a la producción se unió Rosario Dawson, quien interpretará a una de las últimas jedi con la llegada del Imperio Galáctico y después de su caída, Ahsoka Tano. Pero también regresará uno de los actores más queridos de la saga, Temuera Morrison, que en las precuelas de Star Wars dio vida a Jango Fett pero que en esta ocasión se pondrá el caso y el traje de el cazarrecompensas más importante de la galaxia, Bobba Fett.

En unas semanas podremos verla en México

A inicios de septiembre nos enteramos que la segunda temporada de The Mandalorian se estrenaría el 30 de octubre en Disney+, justo en las vísperas de Halloween. Por un momento pensamos que no podríamos verla en México, pero afortunadamente la empresa anunció que por fin y después de esperarlo por casi un año, la plataforma de streaming llegará a Latinoamérica el próximo 17 de noviembre, justo a tiempo para subirnos a la conversación de Baby Yoda y compañía.

Pero hablando específicamente de la segunda temporada de la serie, nos dieron un par de adelantos que vinieron con varias imágenes promocionales. Y las cosas se pusieron serias cuando se estrenó el tráiler oficial, porque nos dimos cuenta que este par, así como en la entrega pasada, tendría que superar un montón de adversidades para cumplir la misión de encontrar el origen del querido personaje verde que se robó el corazón del internet.

¿Qué dicen los fans que ya vieron la segunda temporada?

Pero mientras llega Disney+ a México y con ella las dos temporadas de The Mandalorian, en gran parte del mundo se estrenaron las nuevas aventuras de Baby Yoda y el Mando y por supuesto que los fans están vueltos locos. No sabemos si fue plan con maña, pero la conversación se centró en el pequeñín adorable, porque la casa de Mickey Mouse creó una animación con este personajazo cuando le das like a un tweet con el hashtag de la serie.

Y afortunadamente, nadie está haciendo spoilers sobre lo que pasa en estos 9 episodios. Al contrario, la gran mayoría solamente está festejando que este par regresó y a juzgar por lo que ya sabíamos, estarán con nosotros un buen rato. Pero mejor no les contamos más, a continuación les dejamos las mejores reacciones al estreno de la segunda temporada de The Mandalorian:

