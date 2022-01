¿Se viene el Oscar? Este es el récord que ‘Power Of The Dog’ le quitó a ‘Roma’ de Alfonso Cuarón

Se acerca la entrega número 94 de los Oscar y si nada raro ocurre, The Power Of The Dog será una de las candidatas para Mejor Película, entre otras categorías. O al menos así pinta la cosa de acuerdo a lo que hemos visto en festivales de cine previos y otras entregas de reconocimientos.

Eso sí, aún falta que la Academia revele las nominaciones finales, lo cuál hará en poco más de 10 días…. Mientras tanto, la cinta dirigida por Jane Campion y protagonizada por Benedict Cumberbatch sigue cosechando logros no solo en el panorama de la temporada de premios; también lo hace como una de las cintas más laureadas de Netflix hasta el momento, quitándole un récord a Roma de Alfonso Cuarón.

‘The Power Of The Dog’ le quita un récord a ‘Roma’

En 2018, Alfonso Cuarón mostró al mundo Roma, cinta que podríamos considerar una de las mejores de su filmografía. En su momento, la película que significó el debut de Yalitza Aparicio como actriz, se llevó una buena cantidad de premios en el circuito mundial de festivales y otras entregas de premios, destacando el Oscar a Mejor Director.

Dicho largometraje también buscaba la estatuilla de la Academia a Mejor Película, pero perdió ante Green Book en la entrega de 2019. Aún así, la obra de Cuarón sí se llevó los galardones en esa categoría dentro de otros eventos en aquella temporada de premios. En total, fueron 20 reconocimientos a la Mejor Película los que Roma cosechó en distintas ceremonias, estableciendo así el récord como la cinta de Netflix más premiada en ese rubro.

Pero no todo es para siempre, o al menos así era hasta que llegó The Power Of The Dog… De acuerdo con Variety, el largometraje de 2021 dirigido por Jane Campion es ahora la cinta de Netflix que más premios a la Mejor Película ha obtenido, con un total de 21. El más reciente lo ganó en la ceremonia del North Dakota Film Critics este 17 de enero, dejando atrás la marca establecida por Roma de Cuarón en dicha plataforma de streaming hace algunos años.

El poder del perro (como se le conoce en países hispanohablantes) protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee, empató el récord de Roma el pasado fin de semana durante la entrega del Kansas City Film Critics. También se llevó varios reconocimientos en la pasada entrega de los Golden Globes.

¿Podría llevarse el Oscar?

Como mencionamos, The Power Of The Dog se perfila como una de las que más posibilidades tiene rumbo a los Oscar. Sin embargo, una buena parte de la crítica menciona que la cinta de Campion compite palmo a palmo con Belfast de Kenneth Branagh, esta última a la que ya varios colocan como la inmensa favorita para Mejor Película.

En caso de que The Power Of the Dog de la sorpresa y se lleve esa categoría, sería la primera cinta de Netflix en lograrlo tras el fracaso de la ya citada Roma, además de The Irishman (perdió con Parasites) y Mank (perdió con Nomadland). Pero como dijimos antes, todavía falta que la Academia revele las nominaciones finales el próximo 8 de febrero.