Matrix 4 con Keanu Reeves: Título oficial, fecha de estreno, y todo lo que debes saber

The Matrix (1999) es una de las películas más determinantes en la historia del cine. De muchas formas, sentó un precedente en la ciencia ficción combinada con la acción, los efectos especiales como parte de la narrativa del filme, la presentación de Keanu Reeves como una estrella. Pero sobre todo, la definición de un blockbuster que no sólo tuviera un propósito de entretenimiento, sino que hiciera curiosas a las audiencias.

Las hermanas Wachowski trabajaron en otras dos producciones alrededor de The Matrix que si bien no alcanzaron la aclamación de la primera, establecieron una saga que no ha podido ser reemplazada, mucho menos imitada. Por eso la fascinación y las expectativas alrededor de una cuarta entrega que trae de vuelta a Neo y Trinity.

Hasta ahora se han revelado poquísimos detalles de Matrix 4 como el elenco, plot, detalles de la producción, fecha de estreno (la cual no ha sido confirmada). Pero lo que ya tenemos, es el título…

The Matrix: Resurrections

Durante las actividades de la CinemaCon (donde también se reveló, por ejemplo, el tráiler de Spider-Man: No Way Home), es que se ha revelado el título de esta cuarta entrega: The Matrix: Resurrections. También se dio a conocer una parte del tráiler que aún no tiene fecha de salida.

De acuerdo con algunos reportes de medios, en este primer avance se puede ver a Neil Patrick Harris como un terapeuta (sí, acuérdense de la sorpresa cuando se anunció que se sumaba al elenco) hablando con Neo, personaje interpretado por Keanu Reeves y quien parece no reconocer el lugar en el que se encuentra.

Luego, Neo ve a Trinyt en una cafetería, interpretada por Carrie-Anne Moss, a quien le pregunta si se conocen… Tambiémn hay chance de ver a un joven Morpheus. Dese luego, hay un montón de secuencias de acción que sabemos no van a decepcionar a nadie: peleas, saltos, acrobacias. Todo está ahí.

¿Cuándo se estrena?

The Matrix: Resurrections está dirigida y escrita únicamente por Lana Wachowski y hasta ahora, se sabe que se estrenará en cines y en HBO Max el próximo 22 de diciembre de 2021. aunque Hace unos meses, la fecha establecida para su estreno estaba programada para el primer semestre de 2022, pero se movió para finales de este año. No nos sorprendería si se vuelve a mover.

Uno de los personajes más emocionantes, pero del que no se sabe nada, es el que interpretará Yahya Abdul-Mateen II. Como les mencionamos hace rato, aparece una versión joven de Morfeo, así que la duda inmediata es si aparecerá Laurence Fishburne, pero no se ha confirmado y lo más probable es que no lo logre. La misma suerte corre Hugo Weaving, quien dio vida al agente Smith.