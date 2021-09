¡Todas las estrellas en un mismo lugar! Hollywood estrena el Museo del Cine más grande del mundo

Si la visita a los estudios cinematográficos en Los Ángeles te impresionó, prepárate para quedar boquiabierto. Hollywood, la capital del séptimo arte, está a punto de abrir el Museo de la Academia del Cine, el más grande del mundo en cuanto a memorabilia se refiere, con una colección de más de millones de fotografías, miles de guiones, posters de películas clásicas y del título que se te ocurra, lo que hace que los animatrónicos, sean cosa de niños.

Desde luego, también será posible encontrar objetos personales de todos los íconos histriónicos que han forjado a Hollywood. Tal es el caso de artículos pertenecientes a Cary Grant, Katharine Hepburn, Alfred Hitchcock y John Huston que utilizaron para películas como “Star Wars”, “El Mago de Oz” y “La La Land”.

Como era de esperarse, México no podría faltar dentro del Museo del Cine. Nuestro país es representado por el traje que utilizó Salma Hayek para la película “Frida”. También se podrán encontrar los zapatos de Shirley Temple para ‘El pequeño coronel’; la máquina de escribir donde Joseph Stefano redactó el guión de ‘Psicosis’; las tablas de ‘Los diez mandamientos’, así como la primera máscara que se diseñó para ‘Alien’.

En total, el Museo de la Academia del Cine, se puede sentir orgulloso de albergar 12 millones de fotografías de la cinta que quieras, 80 mil guiones, muchos de ellos firmados, 190 mil artículos de cintas clásicas a nivel internacional, 50 mil posters, así como 20 mil diseños y bocetos de casi todas las películas habidas y por haber. “Sabemos que se convertirá en un símbolo instantáneo de Los Ángeles. Una visita obligada”, afirmó el director de la nueva institución, Bill Kramer, en la presentación de un museo que de acuerdo con ‘Los Ángeles Times’, ha costado 400 millones de dólares.

Pedro Almodóvar y Studio Ghibli

Adivina qué tienen en común Pedro Almodóvar y el fantástico Studio Ghibli. Hasta ahora nada, pero, a partir del 30 de septiembre del 2021 el director español y el japonés Hayao Miyazaki, serán los encargados de abrir la exposición inaugural, donde se proyectarán las cintas más representativas de ambos mundos.

A lo largo de una superficie de 28 mil metros cuadrados, que ocupan dos edificios conectados por puentes y una gran esfera, se colocarán fotografías, memorabilia, proyecciones y mesas de debate, para hablar sobre las cintas que han dado estructura al ganador del Goya. Además, el estreno del Museo de la Academia del Cine, significará el primer ‘Studio Ghibli Fest’, con proyecciones de las cintas que introdujeron a más de uno al maravilloso mundo del anime.

‘Mi vecino Totoro’ y ‘La princesa Mononoke’, no podrían faltar. Sin embargo, quizá la proyección más importante será ‘El viaje de Chichiro’, que enmarca la primera retrospectiva de la obra en Estados Unidos.

Una historia de más de 90 años

A estas alturas del partido, era el colmo que la sede mundial del cine, no tuviera un museo que recordara su identidad y la evolución misma del séptimo arte. Aunque en realidad, esto se debe a una serie de eventos desafortunados que por falta de voluntad. El presidente de Hollywood, Douglas Fairbanks, soñó con un museo dedicado a las películas en 1927 y no lo logró. El proyecto se retomó en la década de los 60’s, pero sin ninguna diferencia.

En 2012, la Academia anunció la compra del ‘Saban Building’, un antiguo centro comercial construido en al estilo del viejo oeste. Pero es ahora que personajes como Steven Spielberg, Barbra Streisand, Laura Dern, Eva Longoria, Tom Hanks y Bob Iger, decidieron meter las manos, para encargar tan majestuoso proyecto al reconocido arquitecto italiano Renzo Piano, creador del ‘Centro Pompidu’ en París.

Gala de Inauguración

La noche del 25 de septiembre, se llevó a cabo la gala de inauguración donde asistieron varios artistas. Sin embargo, a muchos de ellos poco les valió que se hayan bañado sin ser sábado de gloria y le hayan puesto suavizante a la ropa. Porque en toda la noche no se habló de otra cosa que de la fotografía que se tomaron Katy Perry y Lady Gaga. Los fans estaban enloquecidos con la imagen de las cantantes vestidas de negro.

Poco después de la sesión de fotos, la protagonista de ‘A Star is Born’, encendió el escenario interpretando ‘Lets Do It, Let’s Fall in Love’. Mientras que, a pesar de que muchos de los actores se aseguraban de guardar la compostura, terminaron coreando y bailando al ritmo de la orquesta.

Entre los famosos que asistieron a la gala, se encontraba la actriz y cantante Olivia Rodrigo, Jacob Elordi, quien parece que esta vez no encontró ‘El Stand de los Besos’; el mismísimo ‘Doctor Strange’, Benedict Cumberbatch; Nicole Kidman; desde luego, Orlando Bloom y tristemente, no sabemos si era Cher o Laura Bozzo.