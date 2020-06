¡Agárrense! Esto es todo lo que tienes que saber de la próxima serie de ‘The Last of Us’ de HBO

A principios de marzo de este año, la noticia de que una adaptación del exitoso videojuego The Last of Us llegaría a nuestras pantallas a través de HBO se hizo oficial. Esta noticia fue toda una bomba, ya que no todos los días una de las mejores casas productoras de televisión del mundo se avienta la tarea de adaptar a uno de los mejores videojuegos de la historia.

La noticia en sí misma fue suficiente para sacudirnos al grado de casi tirar el celular, pero eso sólo fue el principio de una producción que conforme pasan los días no hace nada más que sorprendernos con mejores noticias.

En un mundo en el que las adaptaciones de videojuegos a la pantalla no han sido lo más exitoso en la historia. Por ahí encontramos terribles intentos como el de Assasins Creed de 2016, Need for Speed de 2014, Warcraft de 2016 (aunque fue un éxito rotundo en China), Silent Hill: Revelation de 2012, Street Fighter: The Legend of Chun-Li de 2009 y Mortal Kombat: Annihilation de 1997 por mencionar algunas.

Sin embargo, The Last of Us de HBO se prepara para romper una mala racha de décadas. Para que lo entiendan a la perfección, aquí les dejamos todo lo que tienen que saber para que se emocionen de verdad por esta nueva adaptación.

The Last of Us

Empecemos con el videojuego. The Last Of Us es uno de los mejores videojuegos jamás hechos y mucho de ello se lo debe a la historia. Ambientada en un mundo post apocalíptico ocasionado por una cepa del hongo Cordyceps que infecta a gran parte de la humanidad, Joel, su hija Sarah y su hermano Tommy abandonan su hogar para sobrevivir.

Un par de décadas después, con el mundo entero destrozado, podemos ver a Joe viviendo en una zona custodiadas por oficiales. La trama se desenvuelve cuando al buscar un cargamento de armas robado junto con Tess, se entera de la existencia de los Luciérnagas. Un grupo paramilitar de rebeldes que rechazan las zonas de cuarentena.

La líder de este grupo les ofrece un cargamento a cambio de que escolten a una adolescente hasta la Casa del Estado de Massachusetts, a las afueras de la zona de cuarentena. Ambos aceptan la propuesta pero se dan cuenta que la joven es la clave para encontrar una cura. La pequeña tarea pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador a medida que atraviesan los Estados Unidos y dependen unos de otros para sobrevivir.

Esta historia se convirtió en uno de los videojuegos más premiados con más de 240 menciones como Mejor Juego del Año. Ahí nomás, en el 2013 vendió más de 17 millones de copias.

Craig Mazin

La historia del videojuego producida por HBO ya es algo para estar emocionados, ¿apoco no? Pero aguanten, si les suena el nombre Craig Mazin ya saben de lo que hablamos…

Craig Mazin es el creador de la mini serie Chernobyl para HBO. Serie que consiguió diecinueve nominaciones en los Emmy llevándose tres de ellos. Él es el elegido para llevar la adaptación a la pantalla grande y el elegido por Neil Druckmann, creador de The Last of Us, para hacer de esto una realidad.

En una entrevista exclusiva para The Hollywood Reporter, Craig Mazin habló de su participación en este proyecto: “Neil Druckmann es sin duda el mejor narrador de historias que trabaja en el medio de los videojuegos, y ‘The Last of Us’ es su obra maestra. Tener la oportunidad de adaptar este impresionante trabajo artístico ha sido un sueño para mí durante años, y estoy muy honrado de hacerlo en sociedad con Neil”.

Por su parte Druckmann también declaró la razón por la que cree que Mazin es el indicado para llevar su historia a las televisiones de millones de personas: “Desde la primera vez que me senté a hablar con Craig me sorprendió igualmente su enfoque narrativo y su amor y su profunda comprensión de ‘The Last of Us'”.

Para terminar, Druckmann dijo: “Con ‘Chernobyl’, Craig y HBO crearon una obra maestra tensa, desgarradora y emocional. No podría pensar en mejores socios para dar vida a la historia de ‘The Last of Us’ como un programa de televisión”.

La sociedad HBO-Chernobyl–The Last of Us crece…

En la última noticia sobre esta joven adaptación, nos enteramos que el director ganador de un Emmy detrás de la miniserie Chernobyl, Johan Renck, también se unirá nuevamente con HBO y Craig Mazin para dirigir el piloto de la adaptación de la serie del popular videojuego de Naughty Dog.

Antes de Chernobyl, Renck ya tenía su kilometraje en la televisión con créditos en series como Breaking Bad, The Walking Dead, Halt and Catch Fire y Bates Motel, entre otros.

Por ahora todos los detalles que involucran producción son desconocidos por la edad del proyecto. Pero con lo que ya sabemos es suficiente para quedarnos con la piel chinita. Por lo pronto los dejamos con el tráiler del videojuego y con las ganas de que ya salga la segunda parte.