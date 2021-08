De maravilla: Tom Hanks se une al elenco de la nueva película de Wes Anderson

Sin duda, una de de las cintas que morimos por ver este año es The French Dispatch, lo nuevo de un cineasta que queremos mucho, Wes Anderson. Luego de un montón de retrasos y posponer su estreno poco más de un año, la película por fin se proyectó en el Festival de Cannes con todo y ovación. Pero mientras esperamos a que llegue a todos los cines del mundo –incluido México–, el director estadounidense ya anda pensando en su siguiente proyecto.

Hace algunos días les contábamos que Anderson estaba preparando todo para volver a filmar una nueva cinta. A pesar de que todavía no hay detalles de la trama y mucho menos cuándo planea estrenarla, tenemos información que nos emociona y mucho, porque en esta producción volverá a trabajar con dos figuras de la industria cinematográfica: Bill Murray y Tilda Swinton. Sin embargo, no son las únicas estrellas de Hollywood con las que compartirán pantalla.

Tom Hanks trabajará por primera vez con Wes Anderson

Y lo decimos porque de acuerdo con The Hollywood Reporter, uno de los nombres grandes que se unieron a la nueva película de Wes Anderson es ni más ni menos que Tom Hanks. Así como lo leen, el actor y ganador del Oscar –que recientemente vimos en News of the World– es uno de los actores que se suma al ya de por sí espectacular reparto de este proyecto, siendo la primera vez que ambos trabajan juntos.

Por supuesto que no sabemos qué personaje interpretará Hanks en la cinta, pero según la misma fuente podría tratarse de un papel muy pequeño e incluso un cameo. Por supuesto que no podemos confirmar esto, solo nos queda esperar a que siga surgiendo información al respecto o de plano hasta que salga el tráiler para confirmar todos los rumores que hay hasta el momento. De cualquier manera, esta noticia nos tiene brincando de felicidad.

Lo que se sabe hasta el momento de la película

Como ya mencionábamos antes, Bill Murray, Tilda Swinton y Tom Hanks son los actores confirmados por ahora para la nueva película escrita y dirigida por Wes Anderson, aunque también mencionan que Adrien Brody –quien también aparece en The French Dispatch– estará en este proyecto. Se sabe que el cineasta estadounidense ya comenzó la preproducción y está preparando todo para comenzar a filmar en España en los próximos meses.

Por su parte, Hanks será el protagonista en la película de ciencia ficción Finch, la cual contará con la dirección de Miguel Sapochnik –director de algunos de los mejores capítulos de Game of Thrones– que al parecer se estrenará en Apple TV+ este mismo año. Pero también lo veremos en la película musical de Baz Luhrman sobre el mismísimo Elvis Presley y Pinocho de Robert Zemeckis, en la que interpretará a Geppetto.