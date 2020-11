Checa el tráiler de ‘The Prom’, el musical de Netflix con Meryl Streep y Nicole Kidman

A pesar de que la industria del entretenimiento aún se encuentra paralizada por la pandemia, las plataformas digitales están saliendo adelante con películas y series originales muy interesantes. Sobre todo Netflix, que durante todos estos meses nos ha presentado estrenos con los que hemos sobrevivido la cuarentena y al parecer, quieren cerrar con broche de oro este año tan extraño con una producción fuerte, The Prom.

Esta es una adaptación del famoso musical de Broadway del mismo nombre creado por Chad Beguelin, Bob Martin y Matthew Sklar, el cual tuvo seis nominaciones al premio Tony en 2019. Pero ahora llega a nuestras pantallas gracias a Ryan Murphy, quien este año nos trajo historias como Ratched y Hollywood, así como la versión cinematográfica de otra puesta en escena que llegó al servicio de streaming, The Boys in the Band.

Netflix reunió a grandes actores en ‘The Prom’

Y como ya es una costumbre, en esta ocasión Netflix reúne a un excelente elenco para su versión de The Prom, con algunas estrellas de la lista A de Hollywood. Para que se den una idea, la película cuenta con la participación de dos actrices maravillosas y ganadoras del Oscar, como Meryl Streep y Nicole Kidman, junto a nombres como Kerry Washington, James Corden, Andrew Rannells, y Keegan-Michael Key.

Pero ahora, el gigante del streaming estrenó el tráiler de esta película y sí, tiene un montón de baile y canto, pero una historia bastante interesante. En este avance conocemos a Emma –la protagonista de esta historia e interpretada por la joven actriz, Jo Ellen Pellman–, una chica de Indiana que está a punto de terminar la secundaria y lo único que desea es ir al baile de graduación con su novia, Alyssa (Ariana DeBose).

Una historia fuera de lo común

Y es aquí donde explota la trama de The Prom, pues la jefa de la Asociación de Padres y Maestros (Washington) le ha prohibido rotundamente que aparezcan juntas porque ya saben, las buenas costumbres. Su caso se vuelve famoso y es en este momento donde entran Dee Dee Allen (Streep) y Barry Glickman (Corden), dos estrellas de Broadway con una crisis: su nuevo y costoso espectáculo de Broadway no salió como esperaban y sus carreras están en el olvido.

Es por eso que Dee Dee y Barry deciden que la situación de Emma es la causa perfecta para ayudar a resucitar su imagen pública, y ponen en marcha un plan con Angie (Kidman) y Trent (Rannells), otro par de cínicos actores que buscan un ascenso profesional. Pero más allá de apoyar a la chica, pero se topan con que sus egocéntricas ideas fracasan, así que intentarán darle a esta joven una noche en la que pueda celebrar de verdad quién es.

Una historia fuera de lo común acompañada de un montón de canciones son lo que nos espera en esta película, que bajita la mano también se perfila como una de las candidatas al Oscar por parte del gigante del streaming. The Prom, la adaptación del musical se estrenará en Netflix el próximo 11 de diciembre, pero mientras esperamos a que llegue ese día, afinemos la garganta y los pasos de baile checando a continuación el tráiler oficial: