¡Travis comparte en streaming su documental grabado en México y te decimos cómo verlo!

Una de las cosas que más disfrutamos como melómanos es un buen documental sobre nuestros artistas favoritos. De esta manera, conocemos a fondo los momentos de gloria, las épocas complicadas y todos los detalles sobre la trayectoria de una banda o exponente. Y aunque por ahí circulan diversos largometrajes bastante interesantes sobre todo tipo de músicos, hay algunos como el de Travis que son particularmente especiales.

Y te preguntarás “¿por qué este se diferencia de los otros?”. Pues bien, no cualquier grupo se aventura a filmar un material audiovisual de la mano de un detractor como lo hizo el vocalista Fran Healy (director de la película) con Almost Fashionable. De hecho, la banda acaba de liberar el documental para que los veas sin bronca y acá te decimos cómo .

El precio de ser una gran banda es caro: tendrás una fiel base de seguidores que te aclamarán, pero tendrás también una buena cantidad de gente a la que no le agrade tu obra. Muchos de estos detractores, desde luego, serán críticos especializados del medio.

Ahí es donde radica la fuerza del documental de Travis. En Almost Fashionable: A Film About Travis, Fran Healy -frontman y ahora realizador de la cinta- invita al crítico/periodista musical Wyndham Wallace a que les acompañe durante la gira que el grupo escocés realizó por México en 2016.

El detalle es que tiempo atrás, Wallace le había confesado a Healy de frente que el trabajo de Travis le desagradaba por completo. “Bueno, no soy un fan de tu banda. Solo quería decírtelo directamente desde el principio” dijo Wyndham a Fran en su momento, según revela el propio cantante en entrevista con Sopitas.com.

Por ello, el vocalista de la agrupación, en su naciente aspiración de cineasta, decidió invitarlo como parte sustancial del documental. Y es que seamos honestos: elaborar un material de este tipo a través de la perspectiva de alguien a quién no le gusta tu arte, por supuesto que es algo interesante. El metraje se estrenó en 2018 y llegó al Festival Internacional de Cine de Morelia en ese momento, pero ahora ya lo podrás ver sin problemas.

Han pasado dos años desde que se estrenó el documental y ahora, por primera vez, la banda lo comparte para su reproducción en streaming. Almost Fashionable: A Film About Travis se encuentra disponible en ESTA PÁGINA para que la cheques.

Al acceder, deberás hacer clic sobre “watch the movie” y te redirigirá a un enlace en Vimeo donde podrás comprar el contenido por cinco dólares (alrededor de solo $100.00 pesitos). Con ello, podrás ver el largometraje en el momento que desees desde el dispositivo que quieras ya sea tablet, celular o televisor. Además, podrás acceder a otros contenidos adicionales que la banda tiene disponibles en su canal de Vimeo. Un ofertón que no puedes dejar pasar.

Ho ho ho hooooold it! Step away from the mince pies. You can hold on to the sherry though. The award winning Travis Documentary ‘Almost Fashionable’ is FINALLY available to stream ALL OVER THE WORLD at https://t.co/Pwl43BBnot We hope you enjoy. pic.twitter.com/TzzYgCsUKH

— Travis (@TravisBand) December 26, 2020