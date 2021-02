‘WandaVision’ rinde tributo a ‘Malcolm el de en medio’ y el internet reaccionó de felicidad

Nunca es tarde para inaugurar una nueva sección en sopitas.com, y quizá nos tardamos un poco, pero es momento de presentarles “El internet se volvió loco con el nuevo episodio de WandaVision que se estrena cada viernes”. Una vez más, con la salida el sexto episodio de la serie, el internet reaccionó una vez más, y ahora lo hizo por el homenaje a Malcolm el de en medio.

Así es. El sexto episodio de WandaVision, titulado “All-New Halloween Spooktacular!”, se puso más complejo de lo que imaginamos. Sin necesidad de spoilers, no se preocupen, Wanda y Vision se separan por unos disturbios en el vecindario de Westview, y con esto, vemos cómo la sitcom de esta semana se centró en el formato de Malcolm in the Middle.

WandaVision como Malcom

Como sabemos, las cosas ya se pusieron bastante complicadas en WandaVision. Todo arrancó con una sitcom de los 50 donde entendimos que Wanda Maximofff y Vision estaban viviendo una fantasía; sin embargo, la realidad es peor: Wanda tiene secuestrado a todo un pueblo para vivir esa ilusión junto a Vision y sus gemelos.

Desde luego, el episodio que fue toda una locura porque apareció Prieto Maximoff, el hermano de Wanda. Pero no lo interpretó el actor Aaron Taylor-Johnson como en Avengers: Age of Ultron. No. Sino Evan Peters, quien le dio vida en algunas entregas de la franquicia de X-Men… las cuales no se han podido fusionar con el MCU.

Y ahora, el internet no reaccionó a la presencia ya fija de Pietro, sino a la sitcom de esta semana que se tomó como referencia… Malcolm. El episodio arranca con uno de los hijos de Wanda sosteniendo una cámara y grabando a su familia: Wanda en el baño, Vision leyendo el periódico. Y sí, todo tiene el estilo de Malcolm. Por eso, el internet ha reaccionado de felicidad:

El capítulo hecho al estilo Malcolm in the middle#WandaVision pic.twitter.com/qdPp4y79Np — Alonso corazón de tigre (@Eggsywito) February 12, 2021

Yo, después de ver el episodio de #WandaVision inspirado en Malcolm in the Middle.

Quedé Buckyabierto pic.twitter.com/Bve5zuKrnL — Dr. Frost (@huenreyes) February 12, 2021

Yo, después de ver el episodio de #WandaVision inspirado en Malcolm in the Middle. pic.twitter.com/tP2hbACaWd — Salvador Acosta (@SalvadorAcostaO) February 12, 2021

Wandavision al estilo Malcolm in the middle es la cosa más hermosa que ha hecho Marvel/Disney. GRACIAS #WandaVision — Esteban Frost (@_fdefrost) February 12, 2021

HICIERON LA INTRO COMO EN MALCOLM ESTOY GRITANDO #WandaVision — elarmando (@aisaacr0) February 12, 2021

Qué belleza que el 6to. capítulo de #Wandavision estará inspirado en Malcolm in the Middle ✨. ¡Viernes, llega ya! pic.twitter.com/JTqZjS0m1U — Carlos Carrillo W . (@CarlosCarrilloW) February 8, 2021

Me encantó el nuevo capitulo al estilo Malcolm y la intro está genial #WandaVision pic.twitter.com/EPWZodQNGc — ◟̽◞̽ (@harrysgln) February 12, 2021

Un homenaje al vestuario de los cómics

Como les mencionamos, WandaVision ha causado revuelo por la sitcom de referencia de esta semana, pero los pequeños detalles no han pasado desapercibidos pata los usuarios de redes sociales. Eso quiere decir que también el internet reaccionó a las referencias directas en el vestuario del cómic y los que aparecen en la serie:

El #Pietro : “no se puede morir 2 veces”

Yo:#WandaVision pic.twitter.com/pz0nODEuDL — M A R T I N B. (@MaRtiiNgOJB19) February 12, 2021

Fue muy feeling ver a #Wanda y #Pietro utilizando sus trajes clásicos de los comics en el episodio 6 de #WandaVision. pic.twitter.com/NMXXOJSaKo — Eduardo RY (@eduardoesnt) February 12, 2021

Entrevista con WandaVision

Antes del estreno de la serie, tuvimos la oportunidad de platicar con Elizabeth Olsen, Paul Bettany y parte del elenco de WandaVision. También platicamos con el director Matt Shakman. Acá se las dejamos: