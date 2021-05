AT&T, el enorme conglomerado de telecomunicaciones, anunció que fusionaría su filial WarnerMedia con Discovery Inc. para entrarle de lleno –ahora sí– al mundo del streaming. Según el comunicado de prensa, el acuerdo se cerró con 43 mil millones de dólares sobre la mesa para AT&T, dando como resultado un valor total de 150 mil millones de dólares.

Desde hace años se había hablado de una fusión con Discovery para potenciar el catálogo de ambas plataformas como las de HBO y discovery+ (la cual salió hace un año). Y ahora, después de días de conversaciones, es que se hace oficial esta unión para competir con el aumento de suscriptores de Disney+, por ejemplo, durante la pandemia.

WarnerMedia es propietaria de CNN, HBO y Warner Bros., razón por la cual se anunció hace unos meses que las películas de Warner como Dune (septiembre de 2021), se estrenarían también en HBO Max, pues pertenecen al mismo conglomerado. Con este anunció, se reunirán con los contenidos de Discovery como es TLC, Animal Planet, OWN (Oprah Winfrey Network), Food Network y HGTV.

¿Qué significa esta fusión?

De acuerdo con los especialistas (The New York Times), la fusión de WarnerMedia con Discovery no es una buena noticia, necesariamente. En 2016, AT&T compró Time Warner, e indican que esta unión demuestra que la estrategia de la compañía no funcionó a tal grado, que se ha visto obligada a reunirse con otra empresa para potenciar su atractivo.

Nota: HBO Max tiene un total de 20 millones de suscriptores mientras Discovery tiene 15 millones a nivel global, la mayoría vienen de Discovery+.

Sin embargo, esto la convierte en la segunda compañía de medios más grande en Estados Unidos sólo por debajo de The Walt Disney Company (Disney+) y por encima de Netflix o NBCUniversal (según datos ofrecidos por el mismo medio).

Desde 2016, muchos se han preguntado si AT&T era la compañía correcta para adquirir Time Warner enfocada en contenido de entretenimiento. Hace unos meses, cuando se anunció que varios estrenos de 2021 de Warner Bros. llegarían a HBO Max, se habló de una decisión meramente empresarial antes de pensar en el valor de las producciones. Directores como Denis Villeneuve y Christopher Nolan hicieron pública su molestia respecto a esto.

Y esta unión, parece indicar una vez más, se trata de un tema financiero. El NYT también indicó que con esta unión, AT&T compartirá su deuda. El acuerdo de cerró en que AT&T tendrá 71 por ciento del negocio mientras Discovery se queda con el resto. David Zaslav, el mero mero de Discovery, se quedará a cargo de todo lo relacionado a esta fusión.