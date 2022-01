Un caso peculiar: Checa el tráiler de ‘WeCrashed’ con Jared Leto y Anne Hathaway

Todavía no acabamos el primer mes del 2022 y sin duda, este año pinta espectacular en cuanto a series. Ya sabíamos que venían producciones que nos llamaban la atención, pero en estos días hemos tenido noticias sobre proyectos alucinantes que nos emocionan muchísimo. Entre ellos está WeCrashed, una serie original de Apple TV+ que además de contar una historia interesante, tiene dos nombres importantes en la industria cinematográfica.

Si algo nos quedó claro en 2021 es que la plataforma de streaming de los de Cupertino le está apostando con todo a sus respectivas producciones. Sin embargo, este año tampoco será la excepción, ya que nos presenta una serie basada en un podcast llamado WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork –creado por Lee Eisenberg y Drew Crevello– y que además tiene como protagonistas a un par de actores reconocidos, Anne Hathaway y Jared Leto.

Anne Hathaway y Jared Leto se juntan en ‘WeCrashed’ de Apple TV+

Desde hace un buen rato se supo que Apple TV+ juntaría a este par de estrellas de Hollywood en un proyecto del cual no dieron muchos detalles. Pero después de mucha espera, por fin sabemos que estuvieron trabajando en WeCrashed y no solo eso, pues ahora tenemos el primer teaser de esta serie y de entrada podemos decirles que les volará la cabeza porque combinan una pizca de romance con una trama que promete dejarnos con la boca abierta.

La producción está inspirada en hechos reales –y en una historia de amor entre Leto y Hathawa en el centro de todo–. En particular se centra en el caso de WeWork, que pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global que llegó a valer 47 mil millones de dólares en menos de una década. Luego, en tan solo un año, su valor se desplomó y a pesar de que de cierta manera se recuperaron, todavía no queda muy claro qué fue lo que sucedió.

Los primeros tres episodios de WeCrashed estarán disponibles dentro del catálogo de Apple TV+ el próximo 18 de marzo y cada semana tendremos un capítulo nuevo; y sin duda, se perfila como una de las series más emocionantes de este 2022. Pero mientras esperamos a que llegue el día de ver esta historia y para que se emocionen como nosotros, a continuación les dejamos el primer avance oficial: