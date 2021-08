VIDEO: Will Smith revela al protagonista del reboot de ‘El Príncipe del Rap’

¿Vivimos en la época de los reboots? Podríamos decir que sí. Ahora más que nunca, estamos viendo a cualquier cantidad de estudios hollywoodenses rescatar algunas franquicias clásicas del entretenimiento para darles nueva vida. Una de ellas, por ejemplo, es el Príncipe del rap (o The Fresh Prince of Bel-Air en su título original).

A mediados de 2020, se dio a conocer que Will Smith y el director independiente Morgan Cooper estaban trabajando en una versión dramática de la popular serie noventera. El acuerdo se dio luego de que este último subiera a sus redes un tráiler mostrando cómo sería la versión ‘cruda’ de la vida del personaje, e inmediatamente se hizo viral. El producto llegó hasta Smith y finalmente, la idea le encantó lo suficiente como para materializarla (POR ACÁ te contamos todo).

Pues bien, el proyecto sigue su marcha y ya conocemos al chico que interpretará a Will en este reboot… solo que la forma en que se enteró de que era el elegido para el papel, ha sido tan emocionante como poco convencional.

Will Smith sorprende al elegido para protagonizar el reboot de ‘El príncipe del rap’

Antes de entrarle de lleno a la info, les preguntamos: si fueran actores primerizos, ¿cómo les gustaría enterarse de que se quedaron con un papel muy importante? Independientemente de cómo fuese, sabemos que desbordarían la de emoción… y ahora, imaginen que reciben esa noticia de parte de uno de los actores más famosos y queridos de la industria.

Euforia hasta el cielo, ¿verdad? Pues bien, aunque eso pareciera un sueño casi imposible, en realidad es algo que sí les está sucediendo al joven Jabari Banks. Este martes, el muchacho recibió la estupenda noticia de que se quedó con el papel de Will para el reboot de El príncipe del rap. Pero la forma en que se enteró es realmente lo que llama la atención.

El propio Will Smith -el interprete original del personaje en la entrega de los 90- fue quien le informó a Jabari que había sido elegido como protagonista del proyecto. En un video que se subió este martes a YouTube, el actor y productor sostuvo una videollamada con el joven artista, quien aparentemente no tenía idea de lo que estaba por escuchar.

“Es un placer conocerte, estar conectado contigo…. Desde lo más profundo de mi corazón, quiero felicitarte. Tienes el papel de Will en [el reboot de] ‘Bel-Air'”, le dijo Will Smith a Banks, quien inmediatamente hizo una expresión de asombro por la noticia.

“Estoy muy listo para tomarlo… Mi papá de hecho me envió el artículo sobre ello. Fue como: ‘En serio, deberías hacer esto’. Y yo le dije: ‘Papá, así no es como funcionan las audiciones’. Dos meses después, mi agente me llamó y lo supe“… le contó Jabari Banks a Will Smith cuando este le preguntó sobre cómo se había interesado en el papel. Chequen cómo recibió la noticia el ahora protagonista de El príncipe del rap.

Jabari Banks y lo que se sabe del reboot

Tal como lo informa Deadline, Jabari Banks es un talento emergente de la actuación y este protagónico en el reboot del Príncipe del rap será su primer rol en televisión. El joven actor se graduó de la Universidad de Artes de Filadelfia apenas el año pasado y no tiene experiencia amplia en el terreno del espectáculo. Sin embargo, se sabe que tiene cualidades como rapero, cantante, compositor y basquetbolista, lo que le da el perfil necesario para el papel que acaba de amarrar.

En cuanto a la nueva serie, es bien sabido que dejará de lado el tono humorístico del show original y se le dará un tratamiento más dramático, en el que se ahondará más en los conflictos personales y vivenciales del personaje principal y su entorno. El programa ya está firmado para dos temporadas, mismas que llegarán al streaming de Peacock como una producción del estudio Westbrook (de Will y Jada Pinkett Smith) y Universal.

Por ahora, no se sabe quién más entra en el elenco, cuándo comienza el rodaje ni hay fecha de estreno programada, pero sin duda es una apuesta interesante a la que le seguiremos la pista.