A lo largo de dos noches en este fin de semana, la del 10 y 11 de abril, se llevó a cabo la edición 2021 de los British Academy Film Awards, mejor conocidos como los BAFTA y que se les describe como los Oscar británicos dada su importancia. Y la mejor manera de definir este año es con la palabra “diversos” a partir de la lista de nominados y la posterior lista de ganadores.

Varios actores como Pedro Pascal, Tom Hiddleston o Phoebe Dynevor, entre otros, se reunieron de manera presencial en el Royal Albert Hall en Londres para anunciar a los ganadores de este 2021, mientras todos los nominados tuvieron presencia virtual desde distintas partes del mundo.

Uno de los puntos más característicos de ambas noches es que el príncipe William, presidente de los BAFTA, no apareció durante las ceremonias a partir de la muerte de su abuelo, el príncipe Felipe (duque de Edimburgo), como suele hacerlo. Durante algunos años, Felipe fue el presidente de los BAFTA, por lo que antes de arrancar con el anuncio de los ganadores, se realizó un homenaje.

Ganadores de los BAFTA

Y ahora, lo bueno: los ganadores. Nomadland de Chloé Zhao se convirtió en la máxima ganadora con cuatro BAFTA, los más importantes como Mejor Película, Directora, Actriz y Fotografía. Promising Young Woman de Emerald Fennell se llevó dos premios, misma cantidad de The Father, Ma Rainey’s Black Bottom y Soul.

Otros títulos que se llevaron un BAFTA fue My Octopus Teacher para Documental, Sound of Metal con Mejor Edición y el BAFTA de Mejor debut para Remi Weekes por His House. Acá les dejamos la lista completa de ganadores de los BAFTA:

MEJOR PELÍCULA

Nomadland 🏆

THE FATHER

THE MAURITANIAN

PROMISING YOUNG WOMAN

THE TRIAL OF THE CHICAGO 7

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand 🏆

Nomadland

BUKKY BAKRAY

Rocks

RADHA BLANK

The Forty-Year-Old Version

VANESSA KIRBY

Pieces of a Woman

WUNMI MOSAKU

His House

ALFRE WOODARD

Clemency

MEJOR ACTOR

Anthony Hopkins 🏆

The Father

RIZ AHMED

Sound of Metal

CHADWICK BOSEMAN

Ma Rainey’s Black Bottom

ADARSH GOURAV

The White Tiger

MADS MIKKELSEN

Another Round

TAHAR RAHIM

The Mauritanian

MEJOR DIRECTOR

Chloé Zhao 🏆

Nomadland

ANOTHER ROUND

Thomas Vinterberg

BABYTEETH

Shannon Murphy

MINARI

Lee Isaac Chung

QUO VADIS, AIDA?

Jasmila Žbanić

ROCKS

Sarah Gavron

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

Promising Young Woman 🏆

CALM WITH HORSES

THE DIG

THE FATHER

HIS HOUSE

LIMBO

THE MAURITANIAN

MOGUL MOWGLI

ROCKS

SAINT MAUD

MEJOR SCORE ORIGINAL

Soul 🏆

Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

MANK

Trent Reznor, Atticus Ross

MINARI

Emile Mosseri

NEWS OF THE WORLD

James Newton Howard

PROMISING YOUNG WOMAN

Anthony Willis

MEJOR DOCUMENTAL

My Octopus Teacher 🏆

COLLECTIVE

DAVID ATTENBOROUGH: A LIFE ON OUR PLANET

THE DISSIDENT

THE SOCIAL DILEMMA

MEJOR DEBUT DE UN DIRECTOR, GUIONISTA O PRPDUCTOR BRITÁNICO

Remi Weekes (director y guionista) 🏆

His House

LIMBO

Ben Sharrock (Writer/Director), Irune Gurtubai (Producer) [also produced by Angus Lamont]

MOFFIE

Jack Sidey (Writer/Producer) [also written by Oliver Hermanus and produced by Eric Abraham]

ROCKS

Theresa Ikoko, Claire Wilson (Writers)

SAINT MAUD

Rose Glass (Writer/Director), Oliver Kassman (Producer) [also produced by Andrea Cornwell]

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Daniel Kaluuya 🏆

Judas and the Black Messiah

BARRY KEOGHAN

Calm With Horses

ALAN KIM

Minari

LESLIE ODOM JR.

One Night in Miami…

CLARKE PETERS

Da 5 Bloods

PAUL RACI

Sound of Metal

MEJOR GUION

Promising Young Woman 🏆

Emerald Fennell

ANOTHER ROUND

Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg

MANK

Jack Fincher

ROCKS

Theresa Ikoko, Claire Wilson

THE TRIAL OF THE CHICAGO 7

Aaron Sorkin

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Yuh-Jung Youn 🏆

Minari

NIAMH ALGAR

Calm With Horses

KOSAR ALI

Rocks

MARIA BAKALOVA

Borat Subsequent Moviefilm

DOMINIQUE FISHBACK

Judas and the Black Messiah

ASHLEY MADEKWE

County Lines

MEJOR FOTOGRAFÍA

Nomadland 🏆

Joshua James Richards

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

Sean Bobbitt

MANK

Erik Messerschmidt

THE MAURITANIAN

Alwin H. Küchler

NEWS OF THE WORLD

Dariusz Wolski

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Another Round 🏆

DEAR COMRADES!

LES MISÉRABLES

MINARI

QUO VADIS, AIDA?ovich

MEJOR EDICIÓN

Sound of Metal 🏆

THE FATHER

NOMADLAND

PROMISING YOUNG WOMAN

THE TRIAL OF THE CHICAGO 7

MEJOR GUION ADAPTADO

The Father 🏆

Christopher Hampton, Florian Zeller

THE DIG

Moira Buffini

THE MAURITANIAN

Rory Haines, Sohrab Noshirvani, M.B. Traven

NOMADLAND

Chloé Zhao

THE WHITE TIGER

Ramin Bahrani

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Soul 🏆

Pete Docter, Dana Murray

ONWARD

Dan Scanlon, Kori Rae

WOLFWALKERS

Tomm Moore, Ross Stewart, Paul Young

FELLOWSHIP AWARD

Ang Lee 🏆