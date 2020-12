Apenas se estrenó la nueva película de Wonder Woman, pero ya podemos estar seguros de que habrá una tercera parte. La historia superheroica de la guerrera amazona continuará con una entrega más de acuerdo con lo que Warner Bros reveló recientemente.

Y eso no es todo: a diferencia de la WW1984, la casa productora tiene planeado que la última cinta de la superheroína de DC Comics sí tenga su estreno solo en cines -claro, siempre que la pandemia se controle en el futuro inmediato-.

‘Wonder Woman 1984’ y su ‘éxito’ en taquilla

El pasado 25 de diciembre, en medio de una Navidad inusual por aquello del coronavirus, se estrenó Wonder Woman 1984. Pero el lanzamiento de la película se realizó de una manera peculiar pues llegó a las salas de cine al mismo tiempo que a HBO Max (plataforma de streaming que pertenece a WarnerMedia).

Con todo y las complicaciones de la pandemia, la segunda parte de la cinta protagonizada por Gal Galdot generó una ganancia ‘robusta’. De acuerdo con Variety, WW1984 recaudó cerca de 16.7 millones de dólares en su fin de semana de estreno en cines estadounidenses. Sí, es un número bajo en términos generales, pero tomando en cuenta la situación actual de contingencia donde solo hay 35% de cines abiertos en EE.UU, la película ha hecho ‘buena’ taquilla.

Warner ya prepara la tercera parte

Como dijimos, aunque Warner Bros. estimaba una recaudación de taquilla cercana a los mil millones de dólares en su fin de semana de estreno, a Wonder Woman 1984 no le fue tan mal luego de varios meses de retraso y espera. Y si bien la salas no se abarrotaron como era debido, seguro que la compañía vio un ingreso sustancial en suscripciones a HBO Max.

Ahora, tras el estreno de la película, la casa productora acaba de confirmar que ya trabaja en la tercera y última entrega de la saga. Una vez más, como era de esperarse, Gal Galdot regresa para interpretar a Diana Prince/Wonder Woman mientras que Patty Jenkins volverá a la dirección.

“Mientras los fanáticos de todo el mundo continúan abrazando a Diana Prince, impulsando la sólida actuación del fin de semana de apertura de ‘Wonder Woman 1984’, estamos emocionados de poder continuar su historia con nuestras Wonder Women de la vida real, Gal y Patty, que regresarán para concluir la trilogía teatral planificada desde hace mucho tiempo”, anunció Tomy Emmerich, director de WB.

Las fuentes indican que la última parte de la trilogía ahora sí sería exclusivamente lanzada en cines. Y aunque no se han dado más detalles sobre la cinta, podríamos deducir que la película llegará en 2023 pues la primera entrega salió en 2017 y la segunda recién estrenada arribó este año como se tenía planeado (con todo y aplazamiento en fechas). Sin embargo, veremos a la guerrera amazona en 2021 cuando HBO Max suba a su plataforma el ansiado Snyder Cut de Justice League. Pinta bien el futuro de la Mujer Maravilla.