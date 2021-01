YouTube libera el tráiler de ‘Life in a Day’, el documental que captura la vida en 2020

El 2020 sin duda ha sido el año más complicado que nos ha tocado enfrentar como humanidad. Además de los distintos movimientos sociales que aparecieron en todo el mundo, nuestro principal enemigo fue el coronavirus y durante todo ese tiempo vimos las cosas sumamente complicadas. Hay quien dice que la belleza y lo impactante sale de todo lo que nos rodea, de lo ordinario y eso lo sabe muy bien YouTube, que regresó un documental muy interesante, Life in a Day.

Hace exactamente 10 años, la plataforma de videos convocó a miles de personas de todo el mundo a participar en este proyecto, el cual tenía como objetivo filmar un día común y corriente en sus vidas. Este filme sirvió como una especie de cápsula del tiempo para reflejar aquella época, y una década después vuelve para demostrarnos que aunque no nos demos cuenta, muchas cosas han cambiado desde entonces.

‘Life in a Day’ regresa para reflejar lo que vivimos en 2020

Fue a mediados de julio cuando YouTube anunció con bombo y platillo que estaba trabajando en Life in a Day 2020 con los realizadores que trabajaron en la primera cinta; ni más ni menos que Kevin Macdonald –quien ganó el Oscar a Mejor Documental en 2000 por One Day in September– y otra figura de la industria cinematográfica, el responsable de grandes películas como Blade Runner, The Martian y Gladiator, el mismísimo Ridley Scott.

Por supuesto y así como hace 10 años, le pidieron a todas las personas que grabaran uno de sus días, específicamente el 25 de julio de 2020. Y justo después de dar las indicaciones para que el filme quedara de maravilla, para su sorpresa recibieron más de 300 mil videos de todas 192 países distintos y en más de 65 idiomas, casi cuatro veces la cantidad de material recibido para la película anterior, en donde un montón de personas contaron la historia de un solo día en la Tierra.

Lo ordinario puede ser muy interesante

Pero lo más interesante de todo es que a través de todas estas grabaciones, destacan algunas personas que se hicieron notables en el documental, incluyendo investigadores de la vacuna para COVID-19 en Oxford, refugiados rohingya y sirios, manifestantes del movimiento Black Lives Matter, un veterano del ejército de los EE.UU. que reflexiona sobre su servicio, una mujer y su viaje de fertilidad, y muchos retratos íntimos de personas de todo el mundo.

Por si esto no fuera suficiente y para darle un toque de nostalgia, incluyeron a los participantes de la versión original de la película, cuyas vidas cambiaron por completo después de todos estos años. Life In A Day 2020 se estrenará virtualmente el 1 de febrero en el Festival de Cine de Sundance, y estará disponible en YouTube a partir del 6 de febrero.

Pero mientras esperamos que llegue, por acá les dejamos el tráiler oficial para que lo chequen completito: