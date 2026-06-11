Viajar, salir a conciertos, cambiar de smartphone o simplemente no angustiarte por el dinero en unos años; todo eso también depende de cuándo y cómo empiezas a jugar el partido de tu retiro.

Y sí, dijimos partido. Vamos a explicar todo en términos futboleros, porque a veces las finanzas suenan complicadas y el fútbol lo entiende todo el mundo, sobre todo en estas fechas. Al final, las reglas del juego aplican igual en ambos: necesitas estrategia, constancia y entrar a la cancha a tiempo. Así que vamos por partes.

El tiempo: el jugador que más diferencia hace

En las finanzas, como en el fútbol, el reloj no perdona. No puedes llegar al minuto 80 sin haber armado una estrategia y esperar ganar. Empezar a los 25 no es lo mismo que empezar a los 40, aunque estés metiendo los mismos montos. El tiempo es el jugador que más goles mete, y la única forma de aprovecharlo es que entre desde el silbatazo inicial, no como sustituto en el último minuto.

La constancia le gana a los montos grandes

Aquí hay algo que muchos no consideran: meterle una cantidad grande a tu Afore una sola vez y olvidarte por años no es estrategia. Es como meter cinco goles en un partido y en los siguientes no meter ninguno. Nadie gana torneos jugando así.

Lo que realmente hace diferencia es la constancia. Aportaciones regulares, sostenidas en el tiempo, le ganan por goleada a los esfuerzos aislados. No necesitas montos enormes para empezar; necesitas no parar.

¿CETES o Afore? Mejor arma un equipazo

Es normal preguntarse dónde poner el dinero extra: CETES, fondos de inversión, Afore. La respuesta no es elegir uno y olvidar los demás, sino entender para qué sirve cada uno.

Para el retiro, el Ahorro Voluntario en tu Afore es tu capitán indiscutible.

La Afore invierte de una forma diversificada, pensada para el largo plazo, que busca rendimientos consistentes sin importar cómo esté el mercado en un momento específico. Y tiene una ventaja que pocos conocen: es deducible de impuestos, o sea, también le mete goles al SAT.

Los CETES son una herramienta válida, pero son un jugador dentro del equipo, no el equipo completo. El Ahorro Voluntario te da una alineación más robusta para enfrentar distintos escenarios a lo largo del tiempo.

Ley 97: tú eres el Director Técnico

Si empezaste a cotizar formalmente en México a partir del 1 de julio de 1997, estás bajo la Ley 97, y eso cambia completamente las reglas del juego frente a la Ley 73, el régimen bajo el que trabajaron tus papás o abuelos.

Antes, el Estado garantizaba una pensión fija de por vida. Era como si alguien más dirigiera el partido por ti. Hoy el esquema es diferente: tu empresa aporta, el gobierno aporta, tu Afore administra e invierte. Pero tú eres quien dirige.

Nadie va a tomar las decisiones por ti, y la mejor jugada disponible para asegurar un buen resultado es el Ahorro Voluntario. No es un tema para el futuro. Es una decisión del presente.

El primer paso sigue siendo el mismo

El equipo de Principal Afore lleva años jugando a ganar cuando se trata del retiro y en este artículo explican muy bien la estrategia que puedes aplicar si quieres tener una pensión de campeonato.

Porque el partido ya empezó. La pregunta es si ya estás jugando.