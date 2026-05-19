Puede que no la revises seguido, pero hay algo que sí está pasando todo el tiempo: tu Afore se está moviendo (si no sabes si tienes Afore, checa esta info). A veces sube, a veces baja… y sí, puede sacar de onda si no tienes claro qué está pasando detrás.

Entender cómo funciona el dinero de tu Afore ayuda justo a eso: a que estos cambios no te agarren en curva y tengan más sentido. La cosa es que no es un error ni algo raro. Al contrario: ese movimiento es justo la señal de que tu dinero no está detenido, está trabajando y acá te explicamos más sobre qué es lo que pasa.

El dinero de tu Afore | Foto: Especial.

No todo sale de tu bolsillo aunque así parezca

Hay una idea muy común: que tu Afore se arma solo con lo que te descuentan. Pero en realidad, el que más aporta es tu empleador, y también hay una parte que pone el gobierno.

Traducción rápida: tu ahorro crece incluso cuando no haces nada extra. Y aunque sumar por tu cuenta siempre ayuda, no partes desde cero ni dependes solo de ti.

¿Cómo crece el Afore? | Foto: Especial.

El dinero de tu Afore no está guardado: está invertido

De acuerdo con información de Principal Afore, ese dinero no se queda esperando a que llegue tu retiro. Las Afores lo invierten en distintas cosas: desde deuda del gobierno (que es más estable), hasta empresas y proyectos que buscan crecimiento a largo plazo.

Y no, no se invierte igual para todos. Si eres joven, hay más margen para asumir ciertos riesgos y hacer crecer el ahorro. Si ya estás más cerca del retiro, la estrategia cambia para proteger lo que ya juntaste.

Así es como funciona el dinero de tu Afore en el día a día: moviéndose con una estrategia pensada para el largo plazo.

Esto no va de resultados inmediatos. Va de jugar a largo plazo.

Cómo funciona el dinero de tu Afore | Foto: Especial.

Entonces… ¿por qué a veces baja el dinero de mi Afore?

Cuando ves que tu saldo baja, estás viendo una minusvalía, lo cual, en castellano significa: movimientos normales del mercado que suelen ser temporales.

No es que alguien haya perdido tu dinero ni que desaparezca. Es más como cuando una serie va a la mitad y todo parece complicarse… pero todavía no llegas al final, hay un plot twist.

Con el tiempo, vienen las recuperaciones (plusvalías) y el comportamiento general tiende a ser positivo. Por eso, tomar decisiones desde el pánico suele ser el peor movimiento.

Porque revisar tu Afore esperando que siempre suba es como querer entender todo el año viendo solo el clima de hoy.

Esto no es un sprint. Es un proceso que toma años… y justo por eso, el tiempo juega a tu favor.Si te quedaste clavada con este tema, Principal Afore explica con mayor detalle todo esto, entrando AQUÍ.