Estas son nuestras predicciones para el Corona Capital 2025

Lo que necesitas saber: Descubre qué bandas y artistas internacionales, desde nuestra perspectiva, podrían formar parte del cartel del Corona Capital 2025.

Cada año, el Corona Capital se consolida como uno de los festivales más esperados en México y América Latina, gracias a su cartel internacional de alto calibre y su cuidadosa curaduría de talento alternativo, indie, electrónico, pop y más. Con su edición 2025 en camino, la expectativa entre los fans y festivaleros ha comenzado a desbordarse.

Aún sin el anuncio oficial del cartel, los rumores ya inundan redes sociales, páginas y foros dedicados a la música, alimentados por movimientos en las agendas de varios artistas internacionales que podrían perfectamente encajar en el espíritu del festival.

Falta muy poco para conocer el cartel del Corona Capital 2025/Foto vía Facebook del festival

Desde leyendas de la música, regresos esperados hasta apuestas más frescas, el abanico de posibilidades es tan amplio como emocionante. A continuación, hacemos un repaso por algunos actos que creeemos que podrían formar parte del lineup del Corona Capital 2025. Así que tomen nota y armen su quiniela junto a nosotros.

Los que “estarían confirmados” para el Corona Capital 2025

Silversun Pickups

Antes de clavarnos en nuestras predicciones para el Corona Capital 2025, debemos mencionar algunos nombres que han sonado durísimo para el festival y que para muchos, están casi confirmados para esta edición. Los primeros son Silversun Pickups, quienes dieron de qué hablar en el internet de las cosas.

Lo decimos porque de acuerdo con varias personas en redes sociales, la banda estadounidense presuntamente se habría adelantado al anuncio oficial, filtrando en su cuenta de Instagram el cartel de bandas y artistas que tocarían en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez (aplicando un Toto, jejeje).

Esta es la imagen que apareció en redes sociales de la presunta filtración de Silversun Pickups/Foto: Especial

Cabe aclarar que no hay más evidencia de esto y por el momento, todavía es un rumor. Sin embargo, parece que Silversun Pickups serían de los primeros actos listos para tocar en el Corona Capital. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí estarán o no? La última vez que estuvieron por acá fue en 2013, de plano ya hace falta que vuelvan.

Franz Ferdinand

Franz Ferdinand es otro de los nombres que se rumoran fuerte para el Corona Capital 2025. Y es que no es para menos, si la banda escocesa es muy querida en nuestro país y siempre los recibimos con los brazos abiertos. Así que no debería sorprendernos que quieran regresar pronto a tierra azteca.

Recordemos que no tiene tanto tiempo que estuvieron por acá, pues en 2024 además de ser teloneros de The Killers, tocaron en el Pulso GNP y dieron un show en el Frontón México. Sin embargo, parece que podríamos tener a esta bandota de nuevo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El rumor de Franz Ferdinand en el Corona Capital 2025 surgió por una curiosa interacción entre Alex Kapranos con una fan, quien escribió textual “Lo sé, lo sé, nos veremos pronto en el Corona Capital”, a lo que el frontman de la banda respondió con un emoji que insinuaba que esta seguidora tenía razón. ¿Qué tal? ¿Les latería volver a ver a este grupazo en el festival?

Alex Kapranos dio a entender a una fan que volvería con Franz Ferdinand para el Corona Capital 2025/Foto: Especial

The Horrors

El caso de The Horrors es más o menos similar al de Franz Ferdinand, pues por ahí, muchos apuntan e incluso hasta confirman que la banda británica formará parte del cartel del Corona Capital 2025. En específico, sus seguidores mexas son los que presuntamente comprobaron que volverán para tocar en el festival.

En específico, el grupo oficial de fans en México de la agrupación del Reino Unido, comenzó a sugerir que podrían ser uno de los actos que se presentarían en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Es más, hasta mencionaron que el propio Faris Badwan habría revelado su participación en el siguiente Corona.

El club de fans de The Horrors en México presuntamente confirmaron el regreso de la banda para el Corona Capital 2025/Foto: Captura de pantalla

Por supuesto, no se sabe cuáles son sus fuentes ni de dónde vino esa información. Sin embargo, no nos caería mal ver de nuevo a The Horrors en tierra azteca. Sobre todo, porque han pasado casi siete años desde la última vez que estuvieron por acá, y además, acaban de sacar nuevo disco. Sin duda, son una buena opción para el Corona Capital 2025.

Nuestras predicciones para el Corona Capital 2025

Queens of the Stone Age

Ok, ahora sí vamos con nuestras predicciones. Pero primero, empezaremos con un par de opciones que serían un tanto obvias, comenzando con Queens of the Stone Age. Como recordarán, la banda estadounidense estaba programada para ser uno de los actos fuertes del tercer y último día del Corona Capital 2024.

Pero semanas antes de que se armara la pachanga en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, el grupo canceló su presentación debido a problemas de salud de Josh Homme. Así que quizá, después de bajarse casi de último momento de ese Corona, podríamos verlos de vuelta para actuar en la edición 2025.

Josh Homme tocando con Queens of the Stone Age/Foto: Getty Images

Y es que todo pinta para que veamos el regreso de Queens of the Stone Age a nuestro país. No solo nos deben la participación del año, las fechas en que normalmente se hace el Corona Capital prácticamente las tienen libres en su agenda. Y vaya que hace falta volver a verlos en la CDMX, pues desde el 2018 no vienen a la capital chilanga.

Fontaines D.C.

La cosa es un tanto parecida con Fontaines D.C. En México andábamos hypeadísimos porque luego de abrir los conciertos que Arctic Monkeys dio en 2023 en el antiguo Foro Sol, la agrupación irlandesa volvería por su cuenta para dar un show –que ya era sold out– en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Pero no solo eso, la banda presentaría en nuestro país su cuarto material discográfico, Romance, uno de nuestros álbumes favoritos del 2024. Sin embargo, como recordarán, días antes de que tocaran en la capital chilanga cancelaron su presentación así como su paso por Latinoamérica debido a una lesión del vocalista, Grian Chatten.

Fontaines D.C canceló su concierto en CDMX // Foto: @fontainesband

Al igual que Queens of the Stone Age, Fontaines D.C. no solo nos debe ese show en la CDMX, desde finales de agosto también tienen un montón de espacio en el calendario. Así que en una de esas, hay chance de que salden esa deuda rápido, formando parte del cartel del Corona Capital 2025. Sería maravilloso, tenerlos en el lineup de este año.

The Wombats

Dejando de lado a los que podrían volver para cumplir con esos shows que cancelaron, vamos con las verdaderas apuestas. Desde hace muchos años, The Wombats han aparecido en un montón de carteles fake del Corona Capital y casi siempre entran a la conversación de los actos que podrían formar parte del lineup.

Sin embargo, a pesar de que se sabe que en nuestro país tienen un montón de fans, por alguna razón que simplemente no entendemos, nomás no se nos hace ver a la agrupación conformada por Matthew Murphy, Dan Haggis y Tord Øverland Knudsen. Por más que sigan haciendo discos y tocando por gran parte del mundo.

The Wombats son una de nuestras apuestas para el Corona Capital 2025/Foto vía Facebook de la banda

En 2025, The Wombats están de vuelta con su sexto material discográfico, Oh! The Ocean. Por si esto no fuera suficiente, andan promocionándolo con una gira que pasará por Europa, Australia y Estados Unidos. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que por las fechas en las que se llevaría a cabo el Corona Capital, no tienen ninguna fecha agendada. ¿Será que por fin se nos hace verlos en México?

Troye Sivan

Con el paso del tiempo, hemos visto a un montón de actos pop ocupando lugares importantes dentro del lineup del Corona Capital. Y sin duda, Troye Sivan es uno de los nombres más hypeados de la actualidad en este género, pues ha hecho mucho ruido con su proyecto solista y armando colaboraciones con artistas grandes.

En 2023, Troye lanzó su más reciente material discográfico, Something to Give Each Other, con el que se ganó la atención de la crítica especializada. Para promocionar este álbum, el cantante australiano se lanzó de gira durante gran parte de 2024, además compartió el Sweat Tour con Charli XCX (que fue un exitazo).

Troye Sivan/Foto: Getty Images

Por el momento, Troye Sivan solamente tiene programada una fecha en lo que resta del 2025. Sin embargo, no perdemos la esperanza de que, en una de esas y aprovechando la expectativa que ha causado, el Corona Capital lo haya amarrado para tocar este año en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Esperemos que sí.

Doechii

Y si hablamos de artistas que la están rompiendo durísimo en la actualidad, por supuesto que no puede faltar Doechii en la conversación. Es impresionante el 2025 que ha tenido la rapera estadounidense, pues de un año a otro, pasó de ser casi una desconocida para la gran mayoría a convertirse en una figura del rap femenino.

Por supuesto que gran parte del éxito que ha tenido se lo debe a su tercer material discográfico, Alligator Bites Never Heal, con el que se llevó el Grammy en 2025 al Mejor Álbum de Rap. Un premio completamente merecido, pues este mixtape además de ser fresco e innovador, está reinventando las reglas dentro del hip-hop.

Doechii/Foto: Getty Images

Al igual que casi la mayoría de los actos de esta lista, Doechii todavía tiene fechas en Europa y Estados Unidos para los siguientes meses. Peeeerooo…. le queda una cancha en su agenda a partir de mediados de septiembre. Así que no les sorprenda que esta sea la gran apuesta en cuanto a rap en el Corona Capital 2025.

Editors

No cabe duda que Editors es una de esas bandas que se han ganado por completo el cariño del público mexicano, el cual se puede sentir cada vez que la banda británica viene a nuestro país. Y no es para menos, pues con su sonido oscuro y melancólico nos atraparon por completo. Nos encanta verlos sobre el escenario.

Sin embargo, tiene mucho que no los vemos por acá. La última vez que los originarios de Birmingham tocaron en tierra azteca fue en 2019. Así que definitivamente, ya es momento de que regresen, sobre todo porque en 2022 estrenaron su más reciente álbum de estudio, EBM, el cual no hemos escuchado en vivo.

Tom Smith y Elliott Williams de Editors, juntos. Foto: Getty

Por el momento, Editors no tienen gira ni fechas para el 2025. Y aunque no se sabe si tocaran en lo que resta del año, no perdemos la esperanza de que la banda se anime a regresar a México para volver a presentarse en el Corona Capital 2025 (pues como recordarán, ellos formaron parte de la primera edición del festival).

Japanese Breakfast

Después de su éxito con Jubilee, Japanese Breakfast se consolidó como una de las voces más emocionantes del indie pop actual. Nominada al Grammy y hasta autora del best seller Crying in H Mart, Michelle Zauner es una artista en toda la extensión de la palabra, pero en 2025 por fin regresó a lo que mejor le sale: hacer música.

Este año, Zauner lanzó su cuarto álbum de estudio, For Melancholy Brunettes (& Sad Women) y como era de esperarse, anunció una gira para promocionarlo como se debe (la cual termina a mediados de septiembre). Y sin duda, el Corona Capital 2025 sería la plataforma perfecta para su regreso a México después de casi cuatro años de su debut en nuestro país, donde ya ha generado una base de fans muy fieles.

Foto: Arte del álbum: Pak Bae

My Morning Jacket

My Morning Jacket es una banda que brilla especialmente en vivo, y con el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, Is, se han mantenido en actividad constante. En 2024 hicieron su más reciente gira junto a Fleet Foxes, pero con un nuevo disco bajo el brazo, la agrupación volvió a las carretera para darle el vuelo que merece.

No tiene taaanto tiempo que Jim James y compañía se presentaron en México, pues tocaron en el Corona Capital Guadalajara de 2025. Sin embargo, no se han presentado en la CDMX en más de una década y ya los queremos de regreso. Su agenda para finales de 2025 está libre, y definitivamente, el Corona Capital es el escenario perfecto para ver su esperado regreso a la capital chilanga.

My Morning Jacket / Foto: Facebook/mymorningjacket

MGMT

El regreso de MGMT en 2024 con Loss of Life marcó su primer álbum en seis años y fue recibido con entusiasmo tanto por crítica como por fans. Con sencillos como “Mother Nature” y una colaboración con Christine and the Queens, el dúo reafirmó su relevancia e importancia dentro del pop psicodélico contemporáneo.

Actualmente, Andrew VanWyngarde y Ben Goldwasser no se encuentran de gira. Pero nunca digan nunca, pues luego de tener que cancelar el concierto que darían junto a Tame Impala y Clairo, el Corona Capital podría ser el espacio ideal para el regreso de esta banda a nuestro país, la cual, desde su debut con Oracular Spectacular hasta la fecha, marcó a toda una generación de fans del indie.

MGMT regresó después de seis años con ‘Loss of Life’/Foto: Cortesía

Chappell Roan

Chappell Roan es una de las revelaciones más fuertes del pop alternativo reciente y una estrella en general. Tras el lanzamiento de The Rise and Fall of a Midwest Princess, se convirtió en una favorita de la crítica y del público queer, con una presencia escénica explosiva y teatral. En 2024 abrió varios shows de Olivia Rodrigo, lo que disparó aún más su popularidad, hasta de plano encabezar su propia gira.

Para 2025 ya tiene confirmadas presentaciones en varios festivales de Estados Unidos y Europa, aunque sus compromisos terminan a mediados de agosto (así que tiene chance de venir a nuestro país). Este sería su debut en México, y sin duda, su estética colorida, provocadora y su enorme popularidad la convierten en una apuesta casi segura para el cartel del Corona Capital.

Foto: Getty.

Vampire Weekend

Con Only God Was Above Us, lanzado en abril de 2024, Vampire Weekend regresó por la puerta grande y volvió a estar en el centro de la conversación musical. Este disco, el quinto de su carrera, ha sido aclamado por su complejidad y sus arreglos ambiciosos, mostrando una evolución clara respecto a sus trabajos anteriores.

La banda tocó en gran parte del mundo durante el 2024, y se espera que la segunda parte de su tour internacional los lleve a América Latina. Su relación con el público mexicano es fuerte desde sus inicios, y después de cinco años sin tocar en el país, su regreso para el Corona Capital 2025 sería tanto lógico como necesario, ¿no creen?

Ezra Koenig y Vampire Weekend serían buenos headliners para el Corona Capital 2025. Foto: Getty Images

Deftones

Aunque no es común ver propuestas tan pesadas en el Corona Capital, Deftones tiene una historia única: son una de las pocas bandas de metal alternativo que han sabido ganarse a públicos indie y alternativos gracias a su sensibilidad sonora y estética atmosférica. Su más reciente disco, Ohms (2020), mostró que siguen en plena forma.

Por el momento, la banda comandada por Chino Moreno se encuentra de gira y su última fecha está programada para inicios de octubre. Con eso en mente, aumentan los ya sonados rumores de que la agrupación podría por fin regresar a México. Sin duda, su inclusión daría un contraste potente y estruendoso al cartel del Corona Capital 2025. Pongamos chonguitos para que se arme.

Chino Moreno, Deftones / Foto: Facebook/deftones (Carl Corney Jr)

Pearl Jam

Por último pero no menos importante, debemos mencionar a una banda que llevamos esperando años que vuelva a México: Pearl Jam, los cuales siguen siendo una banda de estadios, pero también ha sorprendido con apariciones en festivales más enfocados al público indie y alternativo. Con el lanzamiento de su más reciente disco, Dark Matter, arrancaron una gira que se extendió hasta mediados de mayo de 2025.

Aunque ya han tocado en grandes venues de nuestro país (como el antiguo Foro Sol) y podrían llenar cualquier lugar que se les antoje, un regreso en formato de festival sería histórico y una gran carta de presentación para el Corona Capital en su edición 2025. La combinación de nostalgia, activismo y poderío escénico que representan los hace un headliner ideal y épico para este año.

Pearl Jam | FOTO: Danny Clinch