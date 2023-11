Lo que necesitas saber: Esta aplicación puede saber si estás borracho o no con sólo escuchar tu voz. Sí, como un alcoholímetro, pero sin soplar.

¿Cómo funciona? Investigadores de Estados Unidos y Canadá crearon una app que funciona como un alcoholímetro, pues solamente con escuchar tu voz, puede saber si estás borracho o no. Sí, de esta manera, ya no terminarías en el Torito o, peor aún, sufriendo un accidente automovilístico.

Una app de celular que funciona como alcoholímetro escuchando tu voz

A través de un estudio publicado en Journal of Studies on Alcohol and Drugs, se dio a conocer que investigadores de las Universidades de Stanford y Toronto crearon un algoritmo, una app para celular que funciona como un alcoholímetro, ya que solamente con oír tu voz puede saber si estás o no borracho.

Foto: Cuartoscuro

Sí, los científicos desarrollaron esta aplicación con el objetivo de encontrar otros métodos para medir la cantidad de alcohol, ya que el consumo de éste sigue siendo la mayor causa de accidentes automovilísticos.

De hecho, los expertos llevan mucho tiempo intentando encontrar nuevas maneras de medir el alcohol que se está metabolizando en el organismo humano.

¿Cómo funciona esta aplicación?

Los investigadores decidieron crear esta app que sirve como alcoholímetro en el celular porque no se necesitarían comprar nuevos dispositivos para realizar más pruebas.

Según esto, la aplicación podría medir el alcohol regularmente, sin la necesidad de que la persona lo indique. Sí, podría pedirse que el celular tome algunas notas de voz en las conversaciones del día cada cierto tiempo; así, cuando se detecte una intoxicación peligrosa, se activaría una alarma.

Foto ilustrativa: Pexels // Crean app que sirve como alcoholímetro en tu celular.

De hecho, no solo funcionaría con voz, pues igual podría utilizarse con otros parámetros, como con la dificultad para caminar, o la manera en que se redactan los mensajes de texto, o también por medio de una combinación de estos factores.

¿Cómo saben qué funciona?

Porque los científicos que crearon la aplicación, aprovecharon la inteligencia artificial para diseñar un algoritmo capaz de detectar signos un tanto imperceptibles para nosotros en la voz cuando alguien está borracho.

Además, pusieron a prueba su creación con la participación de 18 personas mayores de 21 años, a las cuales se les dio una dosis controlada de alcohol, se les hacía leer cada hora un trabalenguas, y cada media se les hacía un test de aire espirado.

Foto ilustrativa: Pexels

De esta manera, el algoritmo que desarrollaron pudo detectar cambios en la voz con la cantidad de alcohol en el aire espirado. Ya entrenada la inteligencia artificial, lograron medir el alcohol por medio de grabaciones con una precisión del 98 %.

Ya para acabar, hay que mencionar que aunque ha lanzado resultados positivos, los investigadores quieren hacer más pruebas tomando en cuenta diferentes factores en juego, por lo que la app aún no está disponible.

Te puede interesar