Lo que necesitas saber: Aunque la mayoría de videojuegos están llenos de grandes historias y divertidas aventuras, pocas veces centran su atención en las madres..

Como cada año, este 10 de mayo se celebra el Día de las Madres, así que, para celebrarlo, por acá te traemos un recuento de las mamás más reconocidas y queridas de los videojuegos.

Imagen ilustrativa de mamá e hijo jugando videojuegos // Foto: Pexels.

Las madres más reconocidas en el mundo de los videojuegos

Aunque la mayoría de videojuegos están llenos de grandes historias y divertidas aventuras, pocas veces centran su atención en las mamás… pese a la importancia que tienen, tanto dentro como fuera de la pantalla.

Eso sí, la representación que tiene el rol de madre en los juegos ha ido cambiando, mostrando a personajes con mayores emociones y relevancia.

Ana Amari de Overwatch

La primera madre de la lista: la francotiradora Ana Amari. Perteneciente al juego de Overwatch, mezcla sus curaciones y su habilidad de combate para dejar fuera de combate a los oponentes.

Pero no te venimos a contar de sus mecánicas sino de su rol como madre, más específicamente de Fareeha Amari, conocida dentro del juego como Pharah.

En el lore, Ana Amari decidió permanecer oculta y dejó que todos creyeran que había muerto para proteger a sus seres queridos. Ademas, su relación con su hija ha sido complicada debido a que buscaba alegarla de su vida para protegerla de los horrores de la guerra.

Personaje Ana Amari // Foto: Overwatch

Freya de God of War

En la famosa saga “God of War” se nos presenta a Freya, antigua reina de las valquirias y exesposa de Odín, presentada como la “Bruja del Bosque” y que en un inicio ayuda a Kratos y Atreus en su viaje.

La cosa se pone interesante casi al final del juego, pues se nos revela que es la madre de Baldur, el dios que ha estado detrás de nuestro querido dúo casi todo el juego.

Y es que su situación como madre es complicada, pues su amor incondicional de madre se convierte en una obsesión sobreprotectora que termina por hacer invulnerable a su hijo a costa de quitarle todas las sensaciones físicas.

Freya // Foto: God of War

Toriel de Undertale

Por último, pero no por eso menos importante, tenemos el caso de Toriel, uno de los personajes principales y figura materna en el videojuego Undertale que actúa como la “Guardiana de Las Ruinas”.

Desde el inicio se nos presenta como ese refugio al que podemos acudir mientras aprendemos las mecánicas del juego y evitamos los peligros.

Sin embargo, detrás de su actitud sobreprotectora se oculta un profundo dolor que ninguna madre debería experimentar: la pérdida de sus hijos.

Gameplay de Undertale // Foto: Redes sociales (captura de pantalla).

Sin duda, estos personajes se han logrado robar el corazón de miles de jugadores en todo el mundo y qué mejor que recordarlas en una fecha tan especial como el Día de las Madres. ¿Qué otras mamás en los videojuegos conoces?