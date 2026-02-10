Lo que necesitas saber: En este increíble fenómeno astronómico cuatro planetas (Mercurio, Venus, Marte y Júpiter) serán visibles a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio.

Los fenómenos astronómicos sin duda son un espectáculo único y para finales de febrero tendremos uno de los más impresionantes… la alineación de seis planetas: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Foto: Pixabay

La alineación de planetas de febrero 2026

¡Atención, observadores del cielo! Este mes ocurrirá un espectáculo astronómico que no te puedes perder: la alineación de Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

El fenómeno, también conocido como desfile planetario, ocurre cuando varios planetas se agrupan y parecen alinearse en una misma zona del cielo desde nuestra perspectiva.

De acuerdo con la NASA, las oportunidades de ver el desfile planetario en el cielo comenzarán a mediados de este mes. Aunque el espectáculo alcanzará su máximo esplendor el 28 de febrero, pues los planetas estarán más agrupados.

Alineación de planetas // Foto: NASA

¿Qué planetas serán visibles a simple vista?

¿Emocionados? No es para menos, pues en este increíble fenómeno astronómico cuatro planetas (Mercurio, Venus, Marte y Júpiter) serán visibles a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio.

La alineación planetaria (como la del año pasado) podrá verse en todo el mundo. Aunque considera que el 28 de febrero solo es una fecha promedio… así que desde este fin de semana algunas personas ya podrán disfrutar de este fenómeno único.

Y por si te lo preguntas, según Star Walk, las mejores vistas para este desfile planetario serán el 25 de febrero desde São Paulo, el 28 de febrero desde Atenas, Nueva York, Ciudad de México y Tokio, el 1 de marzo desde Pekín, Berlín, Londres y Bombay y el 2 de marzo desde Reikiavik. ¿Te lo vas a perder?