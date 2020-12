¡Por fin! Este será el nuevo mapa que llegará a ‘Among Us’ el próximo año

A muchos aún les parece increíble que Among Us, un juego lanzado en 2018, se convirtiera en una de las tendencias más fuertes del 2020. Una que por cierto nos ayudó a muchos a sobrellevar la cuarentena de COVID-19, pues muchos pasamos horas jugando línea con nuestros amigos o con personas de todo el mundo.

El videojuego desarrollado por InnerSloth atrapó a muchos jugadores gracias a los gráficos simples y la facilidad con la que uno puede acceder a su plataforma, ya sea a través de tu celular o la computadora con conexión a internet. Y si a eso le sumamos que acá podemos usar nuestros dotes para decir mentiras y que nos crean, pues con más razón.

Claro que InnerSloth se ha dado cuenta de la popularidad que el juego tiene en la actualidad, pues en los últimos meses ha trabajado para brindar una interfaz que pueda soportar a varios jugadores del mundo al mismo tiempo, y hasta implementó algunas herramientas como nuevos disfraces y votaciones anónimas (por eso de las represalias).

Sin embargo, podemos decir que si hay una noticia de Among Us que nos emociona mucho es la del nuevo mapa de juego que la desarrolladora implementará para el año que viene. Uno que será gratis y vendrá con nuevas opciones de juego y herramientas para disfrutar mejor de las partidas.

A través de un video posteado en sus redes sociales, el famoso videojuego dio a conocer un breve vistazo de la nueva nave donde los tripulantes podrán jugar su partida. Si algo nos llama la atención, es que en este nuevo mapa habrá nuevas tareas, escaleras y hasta obstáculos al momento de realizar las misiones para ganar.

Además, la nueva nave de Among Us (que será un dirigible) le permitirá a la tripulación elegir en qué lugar del mapa quieren empezar –ya no tendrá que ser precisamente en la recepción– y tendrá nuevos modos de asesinato para los impostores. Acá les dejamos el adelanto que el juego ha dado a todos sus usuarios:

☀️ THE AIRSHIP – A new map coming early 2021 ☀️

Prepare yourselves, crewmates. This upcoming (free!) map will include:

🔹 all new tasks

🔹 your choice of what room to start in

🔹 ladders?!

🔹 and more?

But don’t forget about those Impostors lurking around… pic.twitter.com/IU2HJGuyEY

— Among Us (@AmongUsGame) December 11, 2020