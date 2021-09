iPhone 13, Apple Watch Series 7 y más: Esto fue todo lo que se anunció en el Apple Event

Por fin llegó uno de los días más esperados del año para todos los entusiastas de la tecnología, sobre todo de los fanáticos de Apple, el momento en que nos revelan varios de sus dispositivos importantes. Y la verdad es que nos emociona y mucho saber qué es lo nuevo que traen para nosotros, a pesar de que prácticamente no teníamos idea de qué se trataría y mucho menos que como siempre, le volarían la cabeza a [email protected]

Una semana antes y fieles a su costumbre, los de Cupertino revelaron que este 14 de septiembre armarían de nueva cuenta una conferencia virtual, donde presentarían cosas muy especiales. Por supuesto que los rumores no se hicieron esperar y estuvieron a tope, pues desde hace un buen rato se decía que podían venir joyas como el iPhone 13, una nueva generación de iPad, el Apple Watch Series 7 y hasta los AirPods 3.

El primer Apple Event de 2021 arrancó con varias sorpresas

Después de un video musical a cargo de Stones Throw Records que la verdad se veía impresionante y el ya tradicional discurso de bienvenida por parte de Tim Cook, donde mencionó lo importante que es California para el mundo, donde los sueños se hacen realidad y desarrollan todos sus ideas, arrancó oficialmente el primer Apple Event de 2021 y desde el inicio no se guardaron absolutamente nada.

Para empezar mencionar que Apple TV+ ha crecido de manera espectacular, y que sus series originales han recibido nominaciones a grandes premios como los Emmy. Sin embargo, para sorpresa de todos, mostraron un breve video con adelantos de un montón de producciones sorprendentes como las segundas temporadas de The Morning Show o See, y estrenos como Foundation, The Shrink Next Door y muchas más.

Nueva iPad

Pero en cuanto productos, Apple se dejó ir con la nueva generación de iPad. Entre las mejores, incluye el chip A13 Bionic, lo que le da una enorme velocidad a la tablet, tres veces más rápida que la competencia, aunque también mencionaron que las cámaras ahora son más poderosas, 12 mp Ultra Wide nada más para la trasera y declararon que así como le hicieron con el iPad Pro, incluirán True Tone, Apple Pencil y hasta Center Storage, la inteligencia artificial que mejora las videollamadas.

Por si esto no fuera suficiente, anunciaron la llegada de iPadOS15, que te permitirá incluir un nuevo menú multitareas y las funciones de su hermana Pro. Los de Cupertino dejaron muy claro que este este dispositivo va dirigido al público en general, aunque también te dará la oportunidad de crear cosas espectaculares en cuestión de minutos y a la hora que quieras. La nueva generación de iPad estará disponible en cuatro colores distintos a partir de los 329 dólares.

iPad Mini

Para los que prefieren el tamaño compacto, Apple también mostró la nueva iPad Mini, con un rediseño ideal para la palma de tu mano. Los bordes ahora son más ligeros e incluyen adiciones espectaculares como una pantalla Liquid Retina Display y Touch ID justo arriba de la pantalla. A diferencia de la generación anterior, la tablet ahora es 40% más rápida, y te permitirá ejecutar app y videojuegos bastante pesados y llenos de detalle.

Además de la velocidad, dejaron muy claro que esta iPad Mini ahora será mucho más versátil, pues ahora contará con puerto USB tipo C, que más allá de incluir carga rápida, tendrás chance de conectar accesorios para trabajar y más. Las cámaras y audio ahora son mil veces mejores, la trasera es de 12 MP y apertura larga para hacer fotos increíbles, True Tone y hasta te permitirán editar y ver videos en 4K. Una verdadera maravilla.

En cuanto a los accesorios, además de mostrar las nuevas fundas inteligentes en distintos colores, también anunciaron con bombo y platillo que ahora será capaz de soportar el Apple Pencil, para todos los diseñadores que quieren hacer algo rápido y con toda la calidad posible. El iPad Mini vendrán en colores morado, rosa, space gray y starlight, costará 499 dólares en formato sin conectividad y Wi-Fi. Así que vayan ahorrándole.

Apple Watch Series 7

Si estabas esperando la nueva generación de Apple Watch, estás de suerte porque los de Cupertino mostraron el Series 7, que vendrá una vez más a cambiar la salud y vida de los usuarios. Para empezar, revelaron algunas funciones nuevas como que ahora detecta cuando te subes a una bicicleta y hasta el momento en el que te caes, además de calcular la distancia que recorrer en tu bicla y las calorías que quemas mientras andas pedaleando.

Ahora incluyeron una pantalla más grande, redujeron los bordes y ahora es 70% más brillante, lo que te hará tener un enorme panorama en tu muñeca. Y ojo, porque el Series 7 ahora incluirá un teclado rápido para escribir de manera fácil y sencilla todo lo que quieras en iMessage y otras aplicaciones. Otro aspecto es la durabilidad, porque cuenta con un cristal mucho más rígido y una certificación poderosa en cuanto a polvo y agua.

Eso sin mencionar que el Apple Watch Series 7 cargará a través de USB tipo C, así que la batería tardará menos en llegar al 100%. Por último pero no menos importante, los de Cupertino revelaron que estos smartwatches vendrán en distintos colores e incluirán nuevas interfaces de Hermes y Nike, así como un montón de correas, pero chequen muy bien este dato porque el reloj también es compatible con aquellas correas que ya tengas. Estará disponible a partir de otoño.

Ya para rematar, confirmaron que este año llegará Apple Fitness+, la app que te permite entrenar a través de un montón de rutinas de ejercicio, a más países de todo el mundo. Y agárrense porque este servicio estará disponible en México en otoño, ahora sí le entraremos a la vida fit. Por último pero no menos importante, revelaron que vendrán nuevos ejercicios para la temporada de nieve y hasta podrás seguir las rutinas con tus [email protected] a través de FaceTime.

iPhone 13

Ahora sí vino la cereza del pastel, el producto insignia de Apple, el iPhone en su versión número 13, que hora es más poderoso y hasta divertido para usar. Para empezar, el diseño de las cámaras cambió, porque ahora está una enfrente de la otra Además de la mica ceramic en la pantalla y resistencia IP 68 contra el agua, tendrá 5 colores: rosa, azul, midnight, starlight y product Red, pero eso

Además de una batería más grande y duradera, revelaron que vendrá en versión “normal” y mini, así que hay para todos los gustos. En cuanto a la pantalla, seguirá siendo HDR con algunas cuantas mejoras en cuanto al brillo que soportará formatos como Dolby Vision en 4K60; eso sí, Face ID volverá con un notch un poco más reducido comparado con la generación anterior. Y claro, como en cada nueva generación del iPhone, incluirá un nuevo chip, el A15 Bionic, que hará todo mucho más rápido y eficiente para los usuarios.

Enfocándose un poco en la cámara, Apple incluirá dos lentes de 12 mp, uno Wide y Ultra Wide, que mostrará más luz, brillo y definición, eso sin contar que ahora tendrán el estabilizador del iPhone Pro 12. Pero lo más increíble fue el anuncio de Cinematic Mode, una herramienta que te permitiría filmar cosas con tu iPhone con calidad de cine, sin la necesidad de ser un director reconocido. Además, usando la inteligencia artificial anticipa antes de que aparezca un objeto o persona para enfocar muy bien todo lo que tú quieres, un gran paso para hacer películas con tu teléfono.

Hablando de la privacidad, ahora Siri solo podrá hacerte caso a ti, pero igual reforzaron la seguridad en cuanto a los e-mails y los permisos para rastrear tus datos que en ocasiones solicitan las apps. El iPhone 13 estará disponible a partir de la próxima semana y costará 699 dólares el mini y 799 la versión normal, y por primera vez en su historia, las memorias con las que contarán serán 128, 256 y 512 GB.

iPhone 13 Pro

Por último pero no menos importante y para cerrar este evento con broche de oro, Apple dejó al iPhone 13 Pro hasta el final. El diseño cambió un poco en cuanto a la generación anterior, con bordes más definidos, hechos con materiales como acero inoxidable. En cuanto a la pantalla, en esta ocasión vendrá en distintos será Super Retina XDR e incluirá una función espectacular, Pro Motion, que regulará los hertz en la pantalla cuando se necesite.

Sobre las cámaras, además de mostrar que redujeron la frontal, anunciaron que las tres cámaras traseras ahora serán las más poderosas del mercado, con lentes Telephoto, Ultra Wide y Wide, que una vez más, te darán una calidad de fotografía de otro planeta. En este punto también mencionaron Photografic Styles, que no son filtros, sino modos para que mejores tus cámaras y le des más brillo o calidez. Pa’ pronto, con esta función tendrás una cámara analógica en tu bolsillo.

El video ahora también mejoró, con un nuevo modo cinemático, slow motion y más. Y para ello recurrieron a Kathryn Bigelow y Greig Fraser, para demostrar lo espectacular que es el iPhone 13 Pro para filmar una película sin la necesidad de gastar millones de dólares, siendo los únicos dispositivos en tener estas funciones. Para cerrar este tema, Apple anunció que ahora podrás editar tus videos en formatos como Pro Res y Dolby Vision.

Para terminar, y al igual que sus hermanos pequeños, las versiones pro incluirán el chip A15 Bionic, que le permitirá procesar los gráficos como ningún otro teléfono. Los iPhone 13 Pro y Pro Max vendrán en colores space gray, dorado, plateado y sierra blue, costarán 999 y 1099 dólares respectivamente y estará disponibles el 24 de septiembre. La memorias internas serán de 128 256, 512 GB y ojo porque por primera vez en su historia, el teléfono tendrá 1 TB de capacidad.