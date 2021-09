Te decimos cómo ver el Apple Event de septiembre (y lo que se podría anunciar)

Agárrense que se viene lo bueno de la mano de Tim Cook y compañía… como cada vez que llega el anuncio del Apple Event, es inevitable no emocionarse con las posibles revelaciones y una que otra sorpresa, de esas que solo “la compañía de la manzana” sabe entregarle al mundo.

Pues bien, prepárense que ya está más que confirmada la nueva entrega del evento y este mes de septiembre será el escenario ideal para conocer las novedades que Apple tiene listas de cara al futuro inmediato. ¿Listos para el show? Acá van los detalles y lo que se podría anunciar.

Nos acercamos al último tramo del año y Apple sabe que debe cerrar en grande el 2021. Como siempre, la compañía encabezada por Tim Cook tienen muchas sorpresas que anunciar y el momento ha llegado, al menos en este mes de septiembre pues ya hay fecha oficial para el próximo Apple Event.

Agarren la agenda y marquen el 14 de septiembre pues en ese día, como habitualmente lo hacen, se llevará a cabo la transmisión desde el Apple Park de Cupetino, California. La transmisión comenzará a las 12:00 p.m hora del centro de México (10:00 am PDT en el horario oficial del anuncio).

Recuerden que este evento lo pueden sintonizar en el sitio oficial de Apple (POR ACÁ el enlace) y en el canal oficial de YouTube de la compañía.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd

— Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021