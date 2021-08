Apple Pay expande sus servicios en México y te contamos cómo empezar a usarlo

Se sintió como una eternidad, pero luego de esperar un buen rato, Apple Pay por fin llega a México para hacernos la vida más fácil. Como recordarán, Apple lanzó este método de pago en Estados Unidos por ahí de 2014 y poco a poco lo ha ido implementando en distintas partes del mundo. Sin embargo, para todos los fanáticos de esta empresa y que habitualmente utilizan sus productos, tendrán esta maravilla para sacarle todo el provecho.

Fue a finales de 2020 y durante uno de los eventos que armaron para presentar dispositivos como el iPhone 12 y el HomePod Mini, los de Cupertino revelaron las intenciones de lanzar en nuestro país esta nueva forma de comprar. Sin embargo, en febrero de 2021 confirmaron que estaría disponible en este lado del planeta y mencionaron algunos de los establecimientos donde será válido, aunque no anunciaron oficialmente cuándo lo podríamos usar.

¡Apple Pay ya está disponible en México!

Para sorpresa de muchos, este 3 de agosto por fin llega Apple Pay a México y de una vez les avisamos que tendrán que irse despidiendo de sus carteras tradicionales, porque ya no las necesitarán… al menos para sus tarjetas de crédito. Para quienes no sepan qué es esto, se trata de un sistema de pago que elimina las tarjetas convencionales, pero que te da chance de utilizar tu dinero para comprar en tiendas físicas y aplicaciones.

La idea es que no andes por todos lados con tus tarjetas de crédito y débito, o de plano que ya no cargues efectivo (aunque sabemos que al menos en nuestro país, eso es medio complicado); eso sí, siempre respetando la privacidad y la seguridad de los usuarios. Lo mejor de todo es que este método de pago es válido en comercios de todo el mundo y pensando en los tiempos que vivimos, te da la posibilidad de comprar sin que toques botones o intercambies billetes.

¿Cómo puedo empezar a usarlo?

Usar Apple Pay es muy fácil. Para empezar a sacarle provecho, lo único que tienes que hacer es ir a la aplicación Wallet en tu iPhone, una vez que estás ahí deberás dar click en el ícono de “+” que se encuentra del lado superior derecho. Después de seguir estos pasos y comprobar con Face ID que tú eres quien está haciendo el procedimiento, te pedirá que ingreses los datos de tu tarjeta, aunque también te dará la opción de escanearla para más fácil.

Ahora bien, las tarjeta que en este momento puedes conectar con este servicio de Apple son las siguientes: American Express, Banorte, Citibanamex, BanRegio, HSBC, INBURSA, hey y Rappi Pay. Aunque debemos aclarar que también hay algunas tarjetas de Visa y Mastercard que también podrás utilizar, pero tienen que checar muy bien sus bancos para confirmar si son válidas. Y listo, esto es todo lo que necesitas para pagar con este método.

¿En qué establecimientos y apps lo puedo utilizar?

Después de registrar tu tarjeta y confirmar la información, tendrás chance de usar Apple Pay no solo en tu iPhone, también en otros dispositivos que tengas conectados como iPad y Apple Watch con tan solo un toque una mirada, así que váyanse olvidando de los tediosos formularios que había que llenar para confirmar tu compra. Lo bueno es que este es un sistema de pago ampliamente aceptado, que funciona en cualquier lugar que admita pagos sin contacto.

Ahora bien, si quieren ir corriendo a sacarle provecho les contamos que pueden usar el servicio de Apple en las tiendas que tienen en México. Aunque este no es el único establecimiento disponible, ya que 7 Eleven, Chili’s, Cinépolis, Farmcias Guadalajara, iShop, Domino’s Pizza, MacStore, Italianni’s, Panda Express, Petco, PetroSeven, P.F. Chang’s, Shake Shack, The Body Shop, The Cheesecake Factory y Grupo Xcaret también lo aceptarán.

En cuanto a las aplicaciones, Apple Pay estará disponible para Bussi, Rappi, Uber, Uber Eats, Fancy, Hotel Tonight, Mueve Ciudad y Urbvan Transit. Así que ya lo saben, si ustedes de plano quieren dejar de utilizar las tarjetas convencionales, esta es la opción que estaban esperando, porque además de ser sumamente segura, es práctica, sencilla y con tan solo un click puedes comprar todo lo que quieras. ACÁ pueden checar más información.