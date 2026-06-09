Lo que necesitas saber: La agencia espacial reveló oficialmente a la tripulación de Artemis III, una misión prevista para 2027 que será clave para el futuro.

La NASA va con todo y es que, en su intención de regresar a la Luna, acaba de dar un paso gigantesco hacia ese objetivo. La agencia espacial reveló oficialmente a la tripulación de Artemis III, una misión prevista para 2027 que será clave para el futuro de la exploración espacial.

Aunque en un principio se pensaba que esta misión marcaría el regreso de los astronautas a la superficie lunar, los planes han cambiado.

Foto: sopitascom

Antes de intentar volver a llevar humanos a la Luna, la NASA busca poner a prueba una serie de tecnologías y maniobras que serán fundamentales para futuras expediciones.

Para ello, la tripulación estará conformada por Randy Bresnik como comandante, Luca Parmitano como piloto, además de Frank Rubio y Andre Douglas como especialistas de misión.

Y…¿Qué hará Artemis III?

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la participación de Parmitano, quien se convertirá en el primer astronauta de la Agencia Espacial Europea en formar parte de una misión del programa Artemis.

Durante la misión, los astronautas pondrán a prueba distintos sistemas de la nave Orion y realizarán maniobras de acoplamiento con los módulos de aterrizaje que actualmente desarrollan SpaceX y Blue Origin. Estas pruebas buscan garantizar que todo funcione correctamente antes de emprender futuras misiones con destino a la Luna.

La NASA ha señalado que Artemis III será una de las misiones más complejas de los últimos años debido a la cantidad de tecnologías, vehículos espaciales y empresas involucradas en el proyecto. Por ello, consideran que estas pruebas serán esenciales para reducir riesgos en futuras expediciones.

Y aunque todos tienen experiencia dentro del programa espacial, cada uno llega con un papel importante. Bresnik estará al mando de la misión, Rubio es conocido por haber roto el récord del vuelo espacial más largo realizado por un astronauta estadounidense, Douglas forma parte de la nueva generación de astronautas de la NASA y Parmitano hará historia al convertirse en el primer representante de la Agencia Espacial Europea en participar en una misión Artemis.

Si todo avanza conforme a lo previsto, Artemis III abrirá el camino para Artemis IV, una misión contemplada para 2028 que podría acercar nuevamente a la humanidad a la superficie lunar y dar continuidad a los planes de establecer una presencia humana sostenible en nuestro satélite natural.

Por ahora, la NASA continúa afinando cada detalle. Sin embargo, con la tripulación ya definida, el programa Artemis da un paso más en su ambicioso objetivo de regresar a la Luna y preparar el terreno para una nueva era de exploración espacial.