Lo que necesitas saber: La famosa agencia espacial estadounidense está buscando a cineastas, documentalistas, compositores, narradores, poetas y otros profesionales que le ayuden a difundir sus misiones.

¿Alguna vez soñaste con trabajar para la NASA? Esta es tu oportunidad, pues la famosa agencia espacial anda buscando cineastas, documentalistas y poetas que quieran participar en su próxima misión a la luna.

Foto: @NASA

NASA lanza convocatoria a cineastas y poetas para su próxima misión a la Luna

Y no, no es broma. Si eres de las personas que ha soñado con trabajar para la NASA, pero nunca se te dieron las matemáticas, los cálculos o la física, esta información te interesa…

Resulta que la famosa agencia espacial está buscando a cineastas, documentalistas, compositores, narradores, poetas y otros profesionales que le ayuden a difundir sus misiones.

Así como lo leíste. La NASA lanzó una convocatoria para que mentes creativas “compartan las historias de sus misiones con el público más amplio posible e inspiren a la próxima generación de exploradores”.

Por si te lo preguntabas, de ser seleccionado participarías en la próxima misión a la Luna (Artemis III), el alunizaje en 2028, en los planes para desarrollar una base lunar y en la propulsión nuclear.

Foto: @NASA

Y si estás interesado, ¿qué debes hacer?

Lo primero que debes saber es que, aunque la invitación se centra principalmente en estadounidenses, también se tomarán en cuenta solicitudes internacionales.

Se espera que participen hasta 10 personas o equipos en la primera ronda y posiblemente surjan más oportunidades. Eso sí, mucho ojo: no habrá remuneración económica por el trabajo.

¿El motivo? La agencia espacial espera que el proyecto sea beneficioso para ambas partes… así que tanto la agencia como los seleccionados deberán pagar sus respectivos gastos.

En fin. Si ya sabiendo todo esto aún estás interesado, puedes consultar los requisitos completos a través de su sitio web o dando clic aquí. ¿Nos vemos en la NASA?