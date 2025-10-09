Lo que necesitas saber: Si tuviéramos que resumir Battlefield 6 en una sola palabra sería: emocionante. Tanto la campaña como el modo multijugador están llenos de momentos sorprendentes.

Si tuviéramos que resumir Battlefield 6 en una sola palabra sería: emocionante. Tanto la campaña como el modo multijugador están llenos de momentos sorprendentes, y no es para menos, éste juego es la suma del talento de todos los que componen Battlefield Studios así como de las sugerencias que la comunidad ha hecho a lo largo de los años, dado como resultado uno de los mejores juegos de este 2025.

Un clásico y reconfortante francotirador // Foto: EA & Captura de pantalla

Nuevas reglas en el campo de batalla

El modo para un jugador presenta una historia bastante buena y que sale un poco de lo tradicional, o mejor dicho, de los enemigos tradicionales.

Todo comienza en el año 2027, eres miembro de un pequeño escuadrón llamado Dagger 13 que forma parte de la OTAN.

Esta alianza —de 32 países europeos, Estados Unidos y Canadá— está perdiendo fuerza cada día, algunas naciones abandonan el grupo y los que quedan, deben luchar contra una organización militar privada llamada Pax Armata que pretende reestructurar el poder mundial mientras la OTAN se tambalea.

Desde el primer minuto de la primera misión el juego, te dejan en claro dos cosas: Pax Armata es una fuerza que no sigue las reglas de combate tradicionales y, que todo el tiempo habrá combate intenso con escenas dignas de una película de acción.

Las escaleras son de nuestros lugares favoritos // // Foto: EA & Captura de pantalla

Aunque existe una curva de aprendizaje para que te vayas acostumbrando a los botones, funciones o movimientos, la realidad es que tampoco tienes tanto tiempo disponible para acostumbrarte, así que más vale que saques esas habilidades ocultas de inmediato si no es que quieres terminar en el piso pidiendo asistencia médica. Por cierto, debes ser cuidadoso pues no te pueden revivir infinitamente, los miembros de tu equipo cuentan con desfibriladores para ayudarte y es tu obligación irlos recolectando a lo largo de los niveles para que puedan asistirte, si no lo haces… ahí quedaste.

Aguas con tu vida que tampoco eres inmortal // // Foto: EA & Captura de pantalla

Conforme vayas progresando en la historia te irás dando cuenta de la situación real, conocerás al antagonista de la historia o sabrás quienes son los traidores. Si bien, la trama no es la más creativa, si disfrutas mucho la acción y cada misión tiene sus pequeños detalles que hacen que te la pases muy bien.

Battlefield 6, un multijugador lleno de acción y diversión

Si bien, todos apreciamos mucho que Battlefield 6 tenga un modo de historia, la verdadera razón por la que todos regresamos una y otra vez a jugar es por el modo multijugador que es divertido y adictivo.

Los escenarios icónicos de la franquicia están espectaculares // Foto: EA & Captura de pantalla

Si no vieron el trailer live action del lanzamiento del juego, es momento de que lo hagan pues deja claro que acá lo importante son los jugadores. El multijugador está enfocado en todas las cosas que han hecho de ésta franquicia una de las más queridas e importantes de la industria.

Las cuatro clases están de regreso: Asalto, Ingeniero, Apoyo y Reconocimiento. Cada una con sus respectivas habilidades que deberás aprender a dormir a la perfección y es que, a diferencia de la competencia, Battlefield 6 no es individualista, no es solo aparecer y empezar a matar oponentes; aquí tienes que aprender a trabajar en equipo y aprender rápido las reglas y tácticas de la comunidad para poder vencer a los oponentes, o mejor aún, juntarte con tus amigos para poder crear su propia estrategia y estar bien comunicados en todo momento.

Un clásico y reconfortante francotirador // Foto: EA & Captura de pantalla

Como es costumbre en la serie, las partidas en línea te darán experiencia; ya sea por participar, por ganar y por hacer un montón de cosas extra más como revivir a tus aliados, hacer headshots}; por explotar tanques, por repararlos, por defender a tus compañeros, por permitir que aparezcan en tu ubicación y un larguísimo etcétera. Con toda esta experiencia irás subiendo de rango y con ello podrás desbloquear recompensas para tus soldados, desde cosas tan simples como un agarre o un clip con mayor capacidad hasta armas mucho más poderosas que te den una ventaja táctica. Entonces, la única forma de mejorar tanto tus habilidades como tu equipamiento es jugando mucho.

Ya pasando a lo que es el combate, tenemos “All-out Warfare” que son las batallas a gran escala donde el caos y la destrucción están asegurados. Es aquí donde encontrarás modos como Conquest, donde tendrás que usar tanques, aviones, helicópteros y lo que puedas para tratar de controlar objetivos y hacer que enemigo pierda vidas; Breakthrough, donde el mapa se divide en porciones y un equipo tendrá que defender su posición mientras que el otro se abalanza con todo para tratar de recuperarla; Rush, que te pide estar plantando explosivos en la base del enemigo mientras que tus oponentes tratan de desactivarlos; y Escalation, donde todas tus habilidades se pondrán a prueba para lograr capturar o poder contener al enemigo.

Battlefield 6 es todo lo que esperábamos y más // Foto: EA & Captura de pantalla

También existen modos como Domination o King Of The Hill que son mucho más rápidos, sin acceso a vehículos y en mapas más pequeños que hacen que las muertes ocurran mucho más seguido.

Y hablando de los mapas, vaya que son impresionantes. Como ya ocurre desde hace algunas entregas, en Battlefield 6 no solo se trata de correr hacia adelante, tienes que tomar en cuenta que hay un elemento de verticalidad en cada lugar. O sea que cada balcón y ventana puede ocultar un francotirador; pero también, debes tener en cuenta que ninguna estructura es indestructible, por lo que podrás destruir esos puntos de ventaja con explosivos, tanques y otras formas creativas.

Hay escenarios como el Valle de Mirak que es muy abierto y no tiene tanta elevación, pero hay otros como el Empire State que se pueden poner muy intensos pues se transforman en juegos de el gato y ratón, tratando de sorprender a tus enemigos antes de que éstos te sorprendan.

No es perfecto, pero vaya que se acerca bastante

Claro que el juego tiene algunos detallitos que le quitan la calificación perfecta, a veces los personajes aparecen de la nada, de pronto el botón de acción no responde, el menú de inicio podría estar un poquito más ordenado. No es nada que afecte negativamente tu experiencia de juego.

Un poco del modo historia // Foto: EA & Captura de pantalla

Battlefield 6 es sin duda uno de las grandes sorpresas de éste año, la campaña es divertida pero el multijugador es todavía mejor. Hay acción, disparos, estrategia, destrucción, aviones, en verdad es el Battlefield que todos queríamos ver y disfrutar. Si eres fan de la serie ten por seguro que no te vas a arrepentir de tu compra y, en cambio, si jamás has jugado uno es el momento de que acerques, te vas a divertir mucho, cuenta con un modo de práctica para que te acostumbres a las mecánicas de combate y la comunidad es muy diferente a la de la competencia.