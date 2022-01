Adiós, vaquero: Blackberry se despide para dar paso a una nueva era

Dicen por ahí que no todo lo bueno dura para siempre, y la verdad es que estamos completamente de acuerdo. El mundo de la tecnología es un tanto volátil y de repente tenemos que despedirnos de algunos dispositivos y compañías que hicieron nuestras vidas más fáciles. Tal es el caso de Blackberry, que luego de un montón de rumores de un posible regreso triunfal, por fin confirmaron que se despedirán para dar paso a una nueva era.

Como recordarán –si ustedes son muy jóvenes–, esta empresa fue una de las meras meras a mediados de los 2000. Sus teléfonos eran la onda, tanto así que innovaron y por años reinaron la industria. Pero todo lo que sube tiene qué bajar, y desde hace ya un buen rato perdieron popularidad y se quedaron muy atrás. Sin embargo, a inicios de 2020 nos enteramos de que regresarían con nuevos dispositivos (ACÁ la información), aunque ellos ya no los fabricarían.

Blackberry se despide para dar paso a una nueva era

A través de un comunicado de prensa, Blackberry reveló que a partir del 4 de enero de 2022, dejarán de estar disponibles los servicios para BlackBerry 7.1 OS y versiones anteriores; así como el software BlackBerry 10,PlayBook OS 2.1 y versiones anteriores. Además, a partir de esta fecha, los dispositivos que ejecuten estos servicios y software dejarán de funcionar de forma fiable, incluso para datos, llamadas telefónicas, SMS y llamadas de emergencia.

“Agradecemos a nuestros numerosos y leales clientes y socios a lo largo de los años”, dijo la compañía al respecto. Además, comentaron que decidieron extender la fecha de caducidad de sus dispositivos y servicios como gratitud y reconocimiento a todas esas personas que confiaron en ellos. De esta manera y luego de un buen rato insinuando un regreso triunfal, se despide para siempre una de las empresas de telefonía más grandes de la historia.

Pero no se nos pongan tristes, que este no es el final definitivo de Blackberry, pues de ahora en adelante se dedicarán a proporcionar software y servicios de seguridad inteligentes a empresas y gobiernos de todo el mundo. Así que como verán, seguirán entre nosotros pero ya no en el mundo de los smartphones. Ni modo, es momento de recordar con cariño los momentos de felicidad que nos dejó esta compañía con sus dispositivos.