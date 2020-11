¡Aquí puedes ver en vivo el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon de SpaceX y la NASA!

Este domingo se lleva a cabo el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon por parte de la NASA y SpaceX (del megamultimillonario Elon Musk, quien por cierto ya hasta tiene su propio Tequila), y por supuesto que puedes seguir este histórico e impresiónate evento en vivo gracias a la bendita tecnología y al canal de YouTube de la mencionada compañía.

Hablamos de la denominada misión Crew-1, la cual pretende enviar a cuatro astronautas a bordo de la cápsula Crew Dragon con destino a la Estación Espacial Internacional con ayuda del cohete Falcon 9, luego del exitoso viaje que Bob Behnken y Doug Hurley realizaran a finales de mayo.

Y tal como la misión protagonizada por Behnken y Hurley, el lanzamiento de la Crew Dragon de este domingo estaba programada para ayer, pero las condiciones meteorológicas impidieron el lanzamiento y por eso podremos atestiguarlo este domingo 15 de noviembre.

All systems are go for tonight’s launch at 7:27 p.m. EST of Crew Dragon’s first operational mission with four astronauts on board. Teams are keeping an eye on weather conditions for liftoff, which are currently 50% favorable → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/GTpvVAiLkK

— SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020