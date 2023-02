Si por alguna razón no pudieron echarle un ojo al cielo durante la madrugada del 1° de febrero —fecha en que el curioso cometa verde C/2022 E3 (ZTF) estuvo más cerca de la Tierra—, no se preocupen, aún quedan un par de días para verlo y si no, por acá les compartimos algunas fotos de su paso cerca muy cerca de nuestro planeta.

Las fotos fueron compartidas por las agencias Reuters, Getty y la Agencia Espacial Europea —vía los aficionados a las estrellas que decidieron compartir sus fotazas.

Foto: FOX.

10 fotos del cometa verde cerca de la Tierra

Antes de irnos con las fotos, sólo recordamos por qué los astrónomos han dicho que ver este cometa verde es una experiencia única en la vida.

Va el primer dato: el cometa verde tardó unos 50 mil años en regresar a la Tierra —con decirles que la última vez que pasó, los neandertales aún estaban en nuestro planeta.

Además, el descubrimiento del C/2022 E3 (ZTF) es algo reciente. Este cometa fue descubierto por un grupo de astrónomos —en el Observatorio Palomar en California, Estados Unidos— en marzo de 2022.

Foto: @esaoperations

Y bueno, durante enero de este 2023 y lo que va de febrero ha sido visible, aunque si les mencionamos el 1° de febrero es porque los científicos estiman que ese día fue su mayor acercamiento a la Tierra, casi a 41 millones de kilómetros de distancia.

Por último y no menos impresionante, la órbita del cometa verde va desde los confines —o los límites— de nuestro Sistema Solar hasta el Sol. De hecho, el 12 de enero, de hecho, alcanzó su punto más cercano al astro y su origen precisamente fue en los límites de este sistema, en la nube Oort que no es otra cosa sino un complejo de cuerpos fríos (helados).

Dicho esto, a disfrutar de las fotos del cometa verde, cuya aura o resplandor es porque está lo suficientemente cerca del Sol para la desgasificación de sus moléculas de carbono que reaccionan con el viento solar:

“El cometa C/2022 E3 (ZTF) es visible en el cielo sobre la Reserva Nacional de Mojave en el condado de San Bernardino cuando se acerca a la Tierra por primera vez en unos 50 000 años el 31 de enero de 2023 cerca de Baker, California”. Foto: Ethan Miller-Getty Images. “. El cometa fue descubierto el 2 de marzo de 2022 y su punto más cercano a la Tierra fue el 1 de febrero de 2023”. Foto: Ethan Miller-Getty Images. Foto: Ethan Miller-Getty Images. “El cometa verde C/2022 E3 (ZTF)”. Foto: Dan Bartlett-Reuters. “El cometa C/2022 E3 (ZTF) es visible en el cielo sobre la Reserva Nacional de Mojave en el condado de San Bernardino cuando se acerca a la Tierra por primera vez en unos 50 000 años (31 de enero de 2023 cerca de Baker, California)”. Foto: Ethan Miller-Getty Images. “Su órbita se extiende hacia el interior de nuestro sistema solar y tiene un aura verde porque está pasando lo suficientemente cerca del sol para la desgasificación de sus moléculas de carbono diatómicas para reaccionar con el viento solar”. Foto: Ethan Miller-Getty Images. “Hoy en #cielosESA… @Frosty_Prophoto nos envía esta bonita imagen del cometa #C2022E3 desde el Teide”. Foto: @esa_es -@Frosty_Prophoto “Hoy en #cielosESA… @AstroEduca nos envía estas bonitas imágenes del cometa C/2022 E3 desde el Observatorio Montaña Cabreja MPC J45”. Foto: Frank A. Rodriguez -@esa_es “Hoy en #cielosESA… @AstroEduca nos envía estas bonitas imágenes del cometa C/2022 E3 desde el Observatorio Montaña Cabreja MPC J45”. Foto: Frank A. Rodriguez -@esa_es “Hoy en #cielosESA… @s3rg10_92_ nos envía esta bonita imagen del cometa C/2022 E3 (ZTF) desde Monfarracinos, Zamora”. Foto: @s3rg10_92_ -@esa_es