Los fans de hueso colorado de la franquicia Dune deben estar que no se la creen. Y es que no es para menos si tomamos en cuenta que hace unos meses, después de un largo rato, llegó a nuestra vidas la adaptación cinematográfica en manos de Denis Villeneuve.

Pero ahora, la emoción le toca a los gamers fans de esta historia pues finalmente se anunció Dune: Awakening, del que ya se habían rumorado dos que tres detalles interesantes. Y bueno, aquí les contamos lo que sabemos de esta entrega oficialmente.

Logo del videojuego. Foto: Funcom.

Se anunció ‘Dune: Awakening’

Este martes 23 de agosto, como parte de las revelaciones de las Opening Night Live de Gamescom, Funcom anunció el ya mencionado Dune: Awakening con todo y un primer vistazo de cómo se verá en pantalla. Y sí, se mira bastante prometedor.

De entrada, hablamos de un MMO de supervivencia de mundo abierto, que se dice no solo está inspirado fielmente en las novelas originales de Frank Hebert; también mantendrá inspiración de la identidad visual de la película de Villeneuve, que dicho sea de paso fue uno de los elementos que el público y la crítica colocaron en un nivel altísimo.

Imagen del tráiler de ‘Dune:Awakening’. Foto: Funcom.

Tal como se muestra en el tráiler de anuncio que se reveló en este día, el escenario principal de esta aventura será la tierra de Arrakis. Y nomás para entrarle con todo a la adaptación en videojuego, el avance abre con esa icónica frase de los libros que dice “I must not fear. Fear is the mind-killer”.

Y de repente, desde el suelo, podemos ver un gusano de arena emergiendo con su estruendoso rugido. Este teaser es breve, pero ya nos permite que será toda una experiencia imperdible para los gamers que son fanáticos acérrimos de la franquicia.

Chequen el avance acá.

¿Cuando será su lanzamiento y a qué consolas llega?

Por ahora, no se ha revelado una fecha de lanzamiento como tal, pero ya está en tiendas web de Steam y otras plataformas para que agreguen al carrito de deseados.

Así que sí, esto quiere decir que estará disponible para PC, así como PlayStation 5 y para Xbox Series X y S. Andaremos atentos para cuando se anuncien más detalles de la fecha de lanzamiento, entre otras cosas.

Y mientras, por acá les dejamos nuestra entrevista con el elenco de Dune que tuvimos hace unos meses cuando se estrenó la película. POR ACÁ, les contamos qué actores y actrices se están agregando al elenco de la segunda parte de la saga cinematográfica.