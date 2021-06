Puro título pesado: Estos fueron los juegos que se anunciaron durante la E3 2021

Por fin llegó una de las fechas más esperadas del año para todos los gamers. Luego de que se tuviera que posponer este eventazo por obvias razones, en 2021 regresa la convención más grande e importante de la industria de los videojuegos: la E3. Y como podrán imaginarlo, durante sus primeros días han dado un montón de sorpresas y adelantos de títulos que lucen espectaculares y que seguramente darán de qué hablar.

Como era de esperarse, desde que se anunció que volvería este año del 12 al 15 de junio, causó muchísima expectativa a pesar de ser a distancia y con un evento virtual, porque es en este espacio donde los estudios y empresas más cañonas del mundo geek avientan la carne al asador para presentar los proyectos en los que han estado trabajando todo este tiempo. Y la verdad es que al menos durante los primeros días, no han decepcionado para nada.

Antes de la E3, a Electronic Arts los hackearon…

Horas antes de que arrancara formalmente la E3 2021, sucedió algo muy peculiar. Resulta que de acuerdo con distintos medios como Vice, a Electronic Arts (EA) le llovió sobre mojado porque fueron víctimas de hackers que se pasaron de lanza. Para que se den una idea de qué tan grave estuvo el asunto, se robaron 780 GB de datos de la empresa, entre los que venían el código fuente de FIFA 21, el código fuente y las herramientas del motor Frostbite y más.

Por supuesto que ante toda esta situación y para aclarar lo que pasó, EA publicó un comunicado donde dejaron muy claro que la información de los jugadores nunca se vio comprometida y no hay riesgo a su privacidad. “Tras el incidente, ya hemos hecho mejoras de seguridad y no esperamos que esto tenga impacto alguno en nuestros juegos o negocio“, dijo la compañía. Traz, vaya que no fue una buena forma de arrancar.

Xbox y Bethesda se volaron la barda

Pero ya hablando de lo que sucedió durante la E3 2021, los primeros en robarse la atención del mundo gamer fueron Xbox y la empresa que recientemente adquirieron, Bethesda. En su presentación, confirmaron el lanzamiento de varios videojuegos que esperábamos y que sabíamos que venían en camino, aunque también soltaron una que otra bomba con títulos nuevos que por supuesto, emocionaron a millones de personas.

Entre los juegos que confirmaron que pronto podremos disfrutar están: Starfield, Back4Blood, S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, Yakuza: Like A Dragon, Battlefield 2042, Contraband, Sea of Thieves: A Pirate’s Life, 12 Minutes, Psychonauts 2, Party Animals, Hades, Sommerville, Diablo II Resurrected, A Plague Tale Requiem, Far Cry 6, Slime Rancher 2, Shredders y Atomic Heart.

Por ahí también aparecieron otras sorpresas en la conferencia de Xbox en la E3 2021, como Replaced, Grounded, Among Us, Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, The Ascent, Age of Empires IV, The Outer Worlds 2 y el Microsoft Flight Simulator. Sin embargo, las joyas de la corona que dejaron a todos con la boca abierta fueron los nuevos adelantos de Forza Horizon 5 y Halo Infinite, que se ven impresionantes.

Por si esto no fuera suficiente, los de Microsoft también anunciaron algunos de los juegos que llegarán en exclusiva para Xbox Game Pass para este año. Para terminar, tanto ellos como Bethesda confirmaron que siguen desarrollando títulos espectaculares como Perfect Dark, Fable y The Elder Scrolls VI. No cabe duda de que ambas empresas se volaron la barda y para mucho, se llevaron por completo esta conferencia.

Square Enix tampoco se quedó atrás

Por último pero no menos importante, Square Enix también se presentó en la E3 2021 y no se guardó absolutamente nada, porque tuvimos anuncios bastante interesantes. Para que chequen el dato, luego de muchos rumores por fin confirmaron el lanzamiento de Marvel’s Guardians Of The Galaxy, que la verdad luce increíble, aunque también revelaron que habrá una expansión de Marvel’s Avengers con Black Panther en War For Wakanda.

Para los fanáticos de Final Fantasy les tenemos grandes noticias, empezando con que los primeros seis juegos de la serie serán remasterizados para dispositivos móviles y PC. Por ahí también aparecieron vistazos de otros títulos para teléfonos inteligentes como Final Fantasy VII The First Soldier y Final Fantasy Brave Exvius. Pero lo mejor de todo fue el anuncio de un nuevo título que llegará en 2022, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Parece que Square Enix se está enfocando cañón en los dispositivos móviles, porque brevemente soltaron adelantos de videojuegos como NieR Re[in[carnation, Hitman Sniper y más. Para concluir con su conferencia en la exposición, estrenaron con bombo y platillo el esperado tráiler de Babylon’s Fall, una nueva versión remasterizada de Life is Strange y otro adelanto de un juego inédito de esta saga, Life is Strange: True Colors.

Por ahora, estos fueron los videojuegos más importantes que se anunciaron durante la E3 2021. Eso sí, cabe aclarar que todavía falta la esperada conferencia de Nintendo para cerrar con broche de oro el próximo 15 de junio, donde seguramente revelarán uno que otro título choncho, pero de cualquiera manera y con todo lo que tenemos hasta el momento, nos quedamos contentos y ansiosos por todo lo que viene en el futuro gamer.