EA Sports podría cambiar el nombre del videojuego FIFA porque la FIFA pide una millonada

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos jugado el videojuego llamado FIFA, aunque no sepamos ni cómo agarrar el control, pero es indispensable en las reuniones de amigos. Pues les tenemos una noticia y es que le videojuego podría cambiar de nombre.

¿Cómo que le quieren cambiar el nombre al FIFA? Pues sí, el famoso videojuego podría dejar de llamarse así, porque la FIFA (el organismo) quiere más billetes verdes cada cuatro años por dejar que el videojuego siga usando ese nombre.

De acuerdo con un informe del New York Times, la FIFA podría quitar su nombre del famoso videojuego si no recibe mil millones de dólares cada cuatro años para poder seguir prestando el nombre para que siga la franquicia de videojuegos más famosa de la historia.

FIFA ha acompañado el nombre desde casi dos décadas, pues el debut del videojuego en 1993 ya tenía el nombre del organismo con el “FIFA Internacional Soccer”. Tic-Tac, los minutos pasan y serán meses cruciales para todo EA Sports con su videojuego.

El informe del periódico neoyorquino añade que, el acuerdo entre EA Sports y la FIFA es de 10 años y está por terminar, de hecho, se acabará después del Mundial de Qatar 2022. Así que las negociaciones estarán interesantes entre ambas partes.

¿Qué dice EA Sports sobre el futuro del videojuego FIFA?

Cam Weber, director general de EA Sports Group mencionó en un comunicado: “Han sido un par de semanas emocionantes para EA Sports, ya que lanzamos oficialmente FIFA 22. Estamos muy orgullosos del juego de este año y nos encanta ver la emoción de los jugadores de todo el mundo a medida que te adentras en la experiencia“.

“Desde el lanzamiento, ya hemos tenido 9.1 millones de jugadores que se han unido al juego, se han creado 7.6 millones de escuadrones de Ultimate Team y se han jugado 460 millones de partidos. Si bien solo estamos al comienzo de nuestro viaje contigo en el juego de este año, también estamos enfocados en hacia dónde vamos desde aquí“, agregó Weber.

“Al mirar hacia el futuro, también estamos explorando la idea de cambiar el nombre de nuestros juegos de futbol de EA Sports globales. Esto significa que estamos revisando nuetros acuerdo de derechos de denominación con la FIFA, que es independiente de todas nuestras asociaciones y licencias oficiales en todo el mundo“, se lee.

Tiempos de cambio en los videojuegos

Como dice la canción de The Scorpions, “Wind of Change”, en el mundo de los videojuegos, específicamente en los de futbol, se viven aires de cambio. No sólo es el FIFA, quien considera otro nombre para las siguientes franquicias de EA Sports.

La legendaria franquicia de Konami, cambió una vez más de nombre. Pues, si no conocen la historia de ese videojuego, primero se llamó Internacional Super Star Soccer, después pasó a ser Winning Eleven y en los 2000’s volvieron a cambiar de nombre a Pro Evolution Soccer. Este 2021, una vez más sucedió, ahora se llama eFootball.