Como chamaco que tiene que pagar para que vayan a su fiesta, así el cada vez más odiado magnate Elon Musk, quien aceptó que afloja los respectivos dólares con tal de que algunos personajes sigan con su “palomita azul” en Twitter…

“Estoy pagando algunas personalmente”, admitió Elon Musk, luego de que The Verge publicara una nota en la que un empleado de Twitter confirmó que envió un correo a la estrella de la NBA, LeBron James, para avisarle que le fue extendida su suscripción gratuita a Twitter Blue… cortesía de Elon Musk.

LeBron James / Getty Images

De acuerdo con The Verge, luego de la limpia “palomitas azules” en Twitter, notaron que algunas cuentas seguían conservándola… aun cuando eran cuentas de personajes que previamente aseguraron que no pagarían por la nada apreciada verificación.

Una de esas cuentas era la de LeBron, entonces The Verge procedió a contactar con el asesor de medios del basquetbolista, quien rechazó que su cliente haya pagado la suscripción… y fue entonces que Elon Musk aceptó que él paga la verificación de la cuenta del atleta, lo mismo que la del escritor Stephen King y el actor William Shatner.

William Shatner

Stephen King se mostró un poco desconcertado por lo que implica que tenga la “palomita azul”. No sólo por el asunto de pagar por ella, sino por lo otro: “Mi cuenta Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue. No lo hice. Mi cuenta Twitter dice que dí mi número telefónico. No lo hice”, aclaró el escritor.

Desde ayer, todo usuario de Twitter que no está suscrito a Twitter Blue ya no cuenta con su respectiva “palomita azul”, la cual sirve como marca de verificación de que dicha cuenta corresponde a la persona que la ostenta…

Con lo anterior, personajes del calibre de Beyoncé, Paul McCartney y Cristiano Ronaldo, dejaron de tener la famosa “palomita azul”… la cual sin ninguna bronca pudieron haber costeado. Sin embargo, parece que han decidido no hacerlo… quizás como un posicionamiento ante las políticas que ha impuesto Elon Musk desde su llegada a Twitter.

Paul McCartney. Foto: Getty Images

Según cálculos realizados por el desarrollador Travis Brown, a inicios de mes sólo un total de 400 000 cuentas estaban suscritas a Twitter Blue. Desde que se inició “la purga”, el número creció a 630 000.

Según Elon Musk, el que la marca de verificación de las cuentas ahora sólo aparezca a quienes pagan, fue un cambio necesario para erradicar las cuentas de bots automatizados… y, claro, para generar ingresos más allá de la publicidad.