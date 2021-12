¡Es oficial! Apple revela 10 trucos que puedes hacer con tu iPhone

Muchas personas solo utilizan su smartphone para hacer llamadas, pero todos sabemos que los dispositivos de Apple, son es mucho más que eso. Es un asistente, un teléfono, un robot e incluso ahora, puede ser tu fiel compañero de clases, ya que es capaz de copiar y pegar textos, a partir de una imagen. Ponte cómodo, que la firma de la manzana, reveló 10 trucos que puedes hacer con tu iPhone y aquí te los traemos todos.

Sí, sí, sabemos que en redes sociales, hay muchos videos que ofrecen tutoriales para hacer uno que otro truco, pero en su gran mayoría o son tan falsos como las teorías de conspiración de las vacunas contra el COVID-19, o se aprovechan de la edición, o ya de plano pasan tan rápido que tienes que pausarlo cada 10 segundos para ir paso a paso. Pero, no te preocupes que los trucos de Apple, son oficiales, verídicos y muy fáciles de recordar.

Calculadora

Uno de los trucos más conocidos en el iPhone, es el de editar un número en la calculadora. Pero, quizá haya uno que otro perdido que tal vez no lo conozca y le puede facilitar la vida, sobre todo cuando hay varios números y operaciones matemáticas de por medio. Si ingresas accidentalmente un dígito incorrecto en la aplicación ‘Calculadora’, ya no tienes que empezar de nuevo la operación. Basta con que deslices el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la parte superior de la pantalla para borrar el último dígito. Y no te preocupes que puedes borrar todos los números que desees.

Además, ya no tienes que pedirle dinero extra a tu mamá. Si crees que la calculadora de tu iPhone solo sirve para hacer sumas, restas y operaciones básicas, te llevarás una sorpresa si tan solo volteas la pantalla del dispositivo. Inmediatamente, se convierte en una calculadora científica.

Widgets

Como bien sabemos, el iPhone está diseñado para facilitarnos la vida. Esta filosofía, no serviría de nada si tuviéramos que ir a configuración a cada rato. Es por eso que para apilar los widgets de la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio y luego arrastre un widget a otro del mismo tamaño. ¡Facilísimo!

Archivar fotografías

Es una gran mentira que necesites de una app externa para poder archivar las fotografías del carrete de tu iPhone de un jalón. Que no te vean la cara de juat. Para seleccionar varias fotos y agregarlas a otras aplicaciones, toca y mantén presionada una foto hasta que sienta un toque, arrastre la foto a otra parte de la pantalla mientras aún la mantiene presionada, toque fotos adicionales con un dedo diferente para crear una pila, cambie a otra app mientras sostiene la pila y levante el dedo. Además, para saltar a la primera foto de un álbum en la aplicación Fotos, toque la parte superior de la pantalla.

Autocorrector

El autocorrector del iPhone a veces se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo cuando quieres mandar un escrito y el sistema lo cambia por escroto por default. Lo bueno, es que uno de los 10 trucos que puedes hacer con tu iPhone, es educar al autocorrector. Para crear un reemplazo de texto como “omw” para “en camino”, abre la aplicación Configuración y toca General> Teclado> Reemplazo de texto.

Foto instantánea

Típico que quieres capturar la foto perfecta en el momento preciso, pero de aquí a que desbloqueas el iPhone, buscas la aplicación y abres la cámara, ese momento mágico se terminó. Tranquilo, hay una solución súper efectiva. Puedes abrir la aplicación Cámara sin desbloquear su iPhone, solo desliza el dedo hacia la izquierda en la pantalla de bloqueo y ¡Voilá!

Escaneo

Para escanear un documento en la aplicación de Notas, basta con tocar el botón de la cámara en una nota, luego eliges ‘Escanear documentos’ y colocas el documento en el visor.

iOS 15

Cualquiera que haya tenido la oportunidad de actualizar el sistema operativo de su iPhone a iOS 15, puede constatar que es una rotunda maravilla en la que también es posible probar los10 trucos que puedes hacer con tu iPhone, pero hay dos en particular que te dejarán con el ojo cuadrado: Anclar enlaces web en conversaciones y la edición de textos a partir de fotografías.

A partir de iOS 15, puedes anclar contenido como enlaces web en una conversación de Mensajes al tocar y mantener presionado el elemento que desea anclar y tocar Anclar. Tan fácil como se lee.

Asimismo, A partir de iOS 15, puede copiar y pegar texto del mundo real en la aplicación ‘Cámara’, manteniendo el visor sobre un documento o letrero, tocando el botón Escanear texto en la esquina inferior derecha y tocando Copiar.

Siri

Déjate de rollos. De acuerdo con Apple, el último de los 10 trucos que puedes hacer con tu iPhone es acceder instantáneamente al asistente de voz. Para acceder rápidamente a las sugerencias de Búsqueda y Siri desde la pantalla de inicio, basta con deslizar el dedo hacia abajo en el centro de la pantalla. Ahora sí, estás listo para sacarle provecho a tu smartphone. A propósito, aquí te dejamos todos los detalles del iPhone 13, por si necesitas cambiar de modelo.