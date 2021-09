Luz verde, luz roja: Ya hay videojuego de ‘El Juego del Calamar’ y te decimos como jugarlo

Si hay un tema que es tendencia en todas las redes sociales –dígase Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, etc.–, ese es El Juego del Calamar (‘Squid Game’), la popular serie coreana de Netflix que trae a todos vueltos locos gracias a la perturbadora trama que mezcla juegos infantiles, dinero, sangre y una lucha por sobrevivir.

Para los que aún no le han entrado a la serie –podría haber algo de spoiler a continuación– la trama gira en torno a 456 personas con problemas económicos a quienes convencen de entrar a un concurso donde tendrán la oportunidad de ganar un premio millonario. Uno que les ayudará a salir de la pobreza y vivir como siempre soñaron.

‘El Juego del Calamar’ es la nueva sensación de Netflix

Muchos entran al concurso sin tener claro en qué consiste y, luego de ser intoxicados, los involucrados despiertan en un lugar desconocido y portando un uniforme con su número de participante. Posteriormente todos se enfrentan al primer reto llamado “Un, dos, tres calabaza”, el cual les da más claridad sobre el concurso.

Dicha actividad –que acá en México viene siendo algo como ‘las estatuas de marfil”– consiste en correr de un extremo a otro sin que una niña robot, la cual da las instrucciones de cuando moverse y cuando no, los cache. Quienes no lo logren son asesinados y es ahí donde los participantes entienden la regla más importante del juego: los perdedores morirán.

En Roblox ya puedes jugar “Un, dos, tres calabaza” como en la serie

Y hablando del juego de “Un, dos, tres calabaza”, la escena de la serie se ha vuelto tendencia en internet que muchos y muchas de ustedes seguramente ya se toparon con memes en Twitter o videos en TikTok. Pero el tren del mame ha llegado más lejos de lo que pensábamos, pues ya hay un juego móvil donde puedes ser uno de los participantes en El Juego del Calamar.

No es broma. Se trata de un juego en Roblox llamado “Fish Game”, el cual se basa en la ahora famosa serie de Netflix. Y es que basta con ver la portada del juego para reconocer a los hombres de rojo (con máscaras que tienen diferentes símbolos) que en ‘El Juego del Calamar’ se encargan de eliminar a los participantes que fracasan en cada reto.

Con todo y la melodía de “Luz verde, luz roja”

En el caso del videojuego de Roblox –que cabe mencionar no fue hecho por los creadores de ‘El Juego del Calamar’–, los usuarios en cuestión sólo deben buscar el juego con el título ya mencionado e ingresar al servidor, donde esperarán unos cuantos minutos junto con los demás participantes.

Ya dentro del juego lo único que deben deberán hacer será cumplir con la misión de llegar a la meta sin que la muñeca que canta “Luz verde, luz roja” los cache (tal cual como en ‘el Juego del Calamar’), pues si alguien se mueve o no logra llegar a la meta antes de tiempo será asesinado ¡Tienen que intentarlo!

Por ahora no sabemos si el responsable del juego en Roblox tenga planeado agregar más de los retos que vemos en El Juego del Calamar (los cuales no mencionaremos para no spoilearlos), aunque esperamos que lo haga en un futuro cercano, pues seguro muchos están interesados en medir sus habilidades de supervivencia.