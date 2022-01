Se armó: ¡’Kirby and the Forgotten Land’ ya tiene fecha de estreno y nuevo tráiler!

El 2022 será bastante significativo para una de las franquicias más icónicas en la historia de la industria de los videojuegos. Kirby, el amado personaje rosa de Nintendo, cumple su 30 aniversario desde que llegó a las consolas del mundo, así que la celebración debe ser en grande.

Como recordarán, hace unos meses se reveló que un nuevo título de esta saga llegaría muy pronto, pero no se había dado una fecha exacta para su lanzamiento… hasta ahora. Este miércoles 12 de enero, se confirmó que Kirby and the Forgotten Land verá la luz en marzo próximo y tenemos nuevo tráiler.

Aquí el nuevo tráiler de ‘Kirby and the Forgotten Land’

El Nintendo Direct del septiembre pasado nos dejó bien picados con lo que se mostró. Por ahí, relució la revelación de la película animada de Mario Bros con Chris Pratt y Anya Taylor-Joy y desde luego, un montón de novedades geniales para la Nintendo Switch. En ese sentido, Kirby and the Forgotten Land fue uno de los anuncios más sobresalientes.

Pero en ese momento, nomás se dio un vistazo del juego y no se sabía a ciencia cierta en que momento del 2022 llegaría. Pues bien, agarren la agenda y tomen nota: esta nueva entrega se lanzará al mercado el próximo 25 de marzo, para comenzar de la mejor manera el periodo primaveral del año.

Además de la fecha de lanzamiento, este miércoles 12 de enero Nintendo reveló un nuevo tráiler de Kirby and the Forgotten Land en donde podemos ver más a detalle los poderes, escenarios y el modo multijugador. La misión: rescatar a un grupo de los conocidos Waddle Dees que han sido secuestrados por una amenaza llamada Beast Pack.

Los escenarios, como siempre, son bien coloridos y llamativos, pero lo que llama la atención en el adelanto reciente son las habilidades que nuestra bolita rosada favorita tendrá en esta aventura. Lo más destacado son los poderes de Drill, que permitirán al jugador excavar y atacar a los enemigos desde el suelo, además de la habilidad Ranger que es nos dejará hacer ataques desde larga distancia.

Chequen acá el tráiler para que vean cómo estará el modo multijugador y recuerden: el juego se lanzará el 25 de marzo. Ya se puede reservar en la eShop de Nintendo y tendrá un precio de $1399.00 pesos mexicanos.