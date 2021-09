Confirmado: ¡Chris Pratt, Anya-Taylor Joy y Seth Rogen protagonizarán la película de Mario!

Para nadie es un secreto que Mario es uno de los personajes más importantes de toda la historia de los videojuegos. Desde su primera aparición en 1983, el plomero favorito de [email protected] se convirtió en un ícono de la cultura pop al que hemos visto en toda clase de medios como el cine ¿se acuerdan de esa película medio gacha de los 90? Sin embargo, parece que la mascota de Nintendo por fin tendrá una cinta que le haga honor a lo que representa.

Desde hace un buen rato aparecieron rumores de que la empresa japonesa estaba trabajando con Illumination –responsable de franquicias como Mi Villano Favorito, Minions, The Secret Life of Pets y Sing– en un proyecto bastante especial, una producción basada en el popular personaje gamer. Sin embargo, lo que comenzó como un chismecito por fin es una realidad, y lo mejor es que esta cinta no tardará mucho en llegar a las salas de cine.

Mario regresará al cine con un elenco de lujo

Resulta que durante el Nintendo Direct, el evento donde la compañía anuncia todos los títulos que vendrán para el Switch, hizo su aparición especial ni más ni menos que el legendario Shigeru Miyamoto –creador de Mario–. Pero lejos de revelar un nuevo juego, confirmó lo que muchos estaba especulando, ¡sí habrá una película basada en el personaje de Nintendo! Y para sorpresa de todos, contará con un verdadero elenco de lujo.

Para que se den una idea, Chris Pratt será el encargado de prestar su voz a Mario, mientras que Anya Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogen, Keegan-Michael Key y Charlie Day, serán los encargados de doblar a personajes como Peach, Bowser, Donkey Kong, Todd y Luigi respectivamente. Otros nombres que se suman a la producción son Fred Armisen, Kevin Michael Richardson, Sebastian Maniscalco y Charles Martinet –la voz oficial de Mario en Estados Unidos–.

Por ahora no han revelado las primeras imágenes y mucho menos un teaser o tráiler de esta película de Mario (que la verdad suena espectacular). Sin embargo, Shingeru Miyamoto también adelanto que la cinta se estrenará en 2022, pero específicamente mencionó que llegará a los cines de Norteamérica el 21 de diciembre de ese mismo año. Ahora solo nos queda esperar a que suelten más información, pero desde ya estamos emocionados por este proyecto, ¿ustedes no?