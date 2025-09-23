Lo que necesitas saber: La agencia espacial estadounidense aseguró que la misión tripulada 'Artemis II' se realizará entre febrero y abril de 2026.

Cada vez estamos más cerca de poder ver el regreso del ser humano a la luna… pues la NASA anunció que enviará una misión tripulada a la órbita lunar el próximo año.

Además, la agencia espacial presentó a los 10 nuevos candidatos a astronautas para futuras misiones en el espacio exterior.

Foto: NASA

NASA enviará misión tripulada a la órbita lunar en 2026

Así como lo leíste. La NASA por fin soltó la noticia que muchos hemos esperado… la fecha en la que el ser humano regresará a la Luna y será ni más ni menos que el próximo año.

Y es que, como ya se nos había adelantado, el programa Artemis de la NASA marca el regreso a explorar nuestro satélite natural.

Tras varios retrasos, la agencia espacial estadounidense aseguró que la misión tripulada ‘Artemis II’ se realizará entre febrero y abril de 2026.

Esta segunda misión, llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna… más de un siglo después de la última vez. Eso sí, su objetivo no es alunizar, pues ese es el objetivo del Artemis III.

Foto: NASA

La NASA selecciona a los candidatos a astronautas de la clase All-American 2025

Como si el anuncio del regreso del ser humano a la Luna no fuera lo suficientemente emocionante, la NASA también anunció a los 10 nuevos candidatos a astronautas.

Y toma nota de sus nombres, quizá y los volvamos a escuchar cuando por fin se realice un nuevo alunizaje. Los seleccionados son:

Ben Bailey

Lauren Edgar

Adam Fuhrmann

Cameron Jones

Yur i Kubo

Rebecca Lawler

Anna Menon

Imelda Muller

Erin Overcash

Katherine Spies

Durante casi dos años estarán en entrenamiento antes de que puedan realizar misiones de vuelo en apoyo de futuras misiones científicas y de exploración a la órbita baja terrestre, la Luna y Marte.