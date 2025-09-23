Lo que necesitas saber:

La agencia espacial estadounidense aseguró que la misión tripulada 'Artemis II' se realizará entre febrero y abril de 2026.

Cada vez estamos más cerca de poder ver el regreso del ser humano a la luna… pues la NASA anunció que enviará una misión tripulada a la órbita lunar el próximo año.

Además, la agencia espacial presentó a los 10 nuevos candidatos a astronautas para futuras misiones en el espacio exterior.

El Polo Sur: EU, China, Rusia y los otros países en la carrera por regresar a la Luna
Foto: NASA

NASA enviará misión tripulada a la órbita lunar en 2026

Así como lo leíste. La NASA por fin soltó la noticia que muchos hemos esperado… la fecha en la que el ser humano regresará a la Luna y será ni más ni menos que el próximo año.

Y es que, como ya se nos había adelantado, el programa Artemis de la NASA marca el regreso a explorar nuestro satélite natural.

Tras varios retrasos, la agencia espacial estadounidense aseguró que la misión tripulada ‘Artemis II’ se realizará entre febrero y abril de 2026.

Esta segunda misión, llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna… más de un siglo después de la última vez. Eso sí, su objetivo no es alunizar, pues ese es el objetivo del Artemis III.

54 años después: 20 fotos de la misión Apollo 11 en la Luna que debes ver54 años después: 20 fotos de la misión Apollo 11 en la Luna que debes ver
Foto: NASA

La NASA selecciona a los candidatos a astronautas de la clase All-American 2025 

Como si el anuncio del regreso del ser humano a la Luna no fuera lo suficientemente emocionante, la NASA también anunció a los 10 nuevos candidatos a astronautas.

Y toma nota de sus nombres, quizá y los volvamos a escuchar cuando por fin se realice un nuevo alunizaje. Los seleccionados son:

  • Ben Bailey
  • Lauren Edgar
  • Adam Fuhrmann
  • Cameron Jones
  • Yur i Kubo
  • Rebecca Lawler
  • Anna Menon
  • Imelda Muller
  • Erin Overcash
  • Katherine Spies

Durante casi dos años estarán en entrenamiento antes de que puedan realizar misiones de vuelo en apoyo de futuras misiones científicas y de exploración a la órbita baja terrestre, la Luna y Marte.

la-nasa-enviara-mision-tripulada-orbita-lunar-2026-1
Candidatos a astronautas del año 2025 // Foto: NASA

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

AniMole 2025 en CDMX: Checa la lista de invitados, precios y más
jugamos-silent-hill-f-resena-miedo-horror-franquicia-buenas-manos-5

Ya jugamos Silent Hill f y la franquicia está en buenas manos
llegada-daft-punk-fortnite-detalles-evento-fecha-1

Lo que sabemos sobre la llegada de Daft Punk a Fortnite
5 frases célebres, bonitas e inspiradoras de Julieta Fierro

5 frases célebres, bonitas e inspiradoras de Julieta Fierro

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook