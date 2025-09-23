Lo que necesitas saber:
Cada vez estamos más cerca de poder ver el regreso del ser humano a la luna… pues la NASA anunció que enviará una misión tripulada a la órbita lunar el próximo año.
Además, la agencia espacial presentó a los 10 nuevos candidatos a astronautas para futuras misiones en el espacio exterior.
NASA enviará misión tripulada a la órbita lunar en 2026
Así como lo leíste. La NASA por fin soltó la noticia que muchos hemos esperado… la fecha en la que el ser humano regresará a la Luna y será ni más ni menos que el próximo año.
Y es que, como ya se nos había adelantado, el programa Artemis de la NASA marca el regreso a explorar nuestro satélite natural.
Tras varios retrasos, la agencia espacial estadounidense aseguró que la misión tripulada ‘Artemis II’ se realizará entre febrero y abril de 2026.
Esta segunda misión, llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna… más de un siglo después de la última vez. Eso sí, su objetivo no es alunizar, pues ese es el objetivo del Artemis III.
La NASA selecciona a los candidatos a astronautas de la clase All-American 2025
Como si el anuncio del regreso del ser humano a la Luna no fuera lo suficientemente emocionante, la NASA también anunció a los 10 nuevos candidatos a astronautas.
Y toma nota de sus nombres, quizá y los volvamos a escuchar cuando por fin se realice un nuevo alunizaje. Los seleccionados son:
- Ben Bailey
- Lauren Edgar
- Adam Fuhrmann
- Cameron Jones
- Yur i Kubo
- Rebecca Lawler
- Anna Menon
- Imelda Muller
- Erin Overcash
- Katherine Spies
Durante casi dos años estarán en entrenamiento antes de que puedan realizar misiones de vuelo en apoyo de futuras misiones científicas y de exploración a la órbita baja terrestre, la Luna y Marte.