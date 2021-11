Música electrónica y gaming: Así es la nueva laptop ROG edición especial de DJ Alan Walker

Justo el año pasado nos emocionamos por el anuncio de la colaboración entre ASUS ROG y el productor y DJ Alan Walker que prometió darle una vuelta de tuerca al mundo de los gamers con nuevas propuestas visuales y auditivas. Y ahora, por fin podemos tener en nuestras manos el resultado de esta rifada mancuerna.

El productor y DJ no es para nada un extraño en el mundo de los videojuegos, al contrario, ya le tenía la mira puesta luego de crear “On My Way y Live Fast” con A$AP Rocky para PUBG Mobile y producir el sencillo, “Ghost” con Au/Ra, para el álbum Death Stranding: Timefall del último título de Hideo Kojima, Death Stranding.

¡Te mostramos la ROG Zephyrus Alan Walker Edition!

“Me siento muy orgulloso de tener la oportunidad de trabajar con ROG y estoy emocionado de mostrarle al mundo en lo que hemos estado trabajando durante tanto tiempo”, comentó Walker al momento de presentar su colaboración de más de un año de trabajo con Republic of Gamers. ¡Adelante con las imágenes!

La nueva Zephyrus G14 AW SE de 14 pulgadas combina la mejor portabilidad de su clase con el potente rendimiento de una CPU AMD® Ryzen™ 9 5900HS de 8 núcleos y 16 hilos y la GPU NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Ti.

¿Y la pantalla, apá? No podría ser mejor. Republic of Gamers se voló la barda con una pantalla WQHD de 120hz, sonido Dolby Atmos y la versión especial Spectre Blue de la innovadora pantalla AniMe Matrix ™. ¡Zas!

Podríamos pasarnos horas hablando de todo lo que ofrece esta potente herramienta creativa, pero también tenemos que destacar la espectacular pinta que se carga esta laptop: es delgada y elegante con toques de diseño exclusivos que reúnen lo mejor de las culturas de videojuegos y música.

Alan Walker fue parte del proceso de diseño de esta laptop. La placa de identificación luce irreal, junto con la idea de Walker de incluir su propia firma junto al logotipo de ROG. Esta placa de identificación tiene una reflectividad increíble que cambia desde diferentes ángulos.

Dos cinturones de tela a lo largo de la tapa agregan el estilo cyberpunk característico de ROG, con un cinturón que se combina a la perfección con los LED, que permiten personalizar la carcasa con animaciones. O sea, puedes poner tu nombre en el chasis con todas las luces LED. ¡Rifadísimo!

¿Dónde consigo la ROG edición Alan Walker en México?

Esta laptop de 14 pulgadas es sin duda la herramienta definitiva para los jugadores y creadores en movimiento que desean poder hacer cosas rifadísimas en un abrir y cerrar de ojos, pues además de tener un estilo único, tiene un Sampler ROG Remix personalizado, algo que no habíamos visto antes en la industria de las laptops gamer.

Los usuarios pueden comenzar con una de las pistas de Walker o importar sus propias melodías en el software personalizado, desarrollado con Walker y su equipo. ROG Remix también muestra animaciones únicas inspiradas en ROG y Alan Walker en la pantalla principal de laptop y el panel AniMe Matrix basadas en las entradas MIDI seleccionadas.

Y si te estás preguntando hasta dónde tendrás que ir para conseguir esta innovación gamer, no te apachurres, pues ya está disponible en Walmart, Liverpool, Palacio de Hierro, y OJO, porque en Office Depot esta laptop tendrá descuento durante el Buen Fin. ¡Vámonos!

¡Puedes tener una en tus manos! Acá te decimos cómo

Así como lo lees. No solo la puedes ver en fotos, sino también puedes echarle ojo en persona y hasta tenerla en tus manos. ¡Y es más fácil de lo que piensas! Date una vuelta a Parque Delta y Perisur, ahí encontrarás un stand dedicado a la ROG edición especial Alan Walker en donde podrás conocer la laptop y ver su funcionamiento. Pero córrele porque esta experiencia estará disponible hasta el 21 de noviembre. ¡Vas!