Lo que necesitas saber: El público no tardará en poder saber de primera mano qué es esto del LEGO Smart Play: el primer set que contará con esta tecnología estará disponible en marzo.

Una noticia directamente desde Las Vegas, donde se realiza el Consumer Electronics Show (CES 2026): algo que acerca a los tradicionales bloques de LEGO con la tecnología. Así será con los Smart Bricks, los Smart Tags, minifiguras inteligentes… todo para la plataforma Lego Smart Play.

Lego Smart Brick / Imagen: lego.com

Esta innovación de LEGO no significa que pasarán de los clásicos bloques al mundo de las pantallas o virtual, no… pero sí habrá otra forma de interactuar con los bloques inteligentes, los cuales tendrán un chip ASIC.

“La nueva plataforma incorpora más de veinte primicias mundiales patentadas en su tecnología, y el bloque LEGO SMART, en el corazón de la plataforma, funciona con un chip personalizado, más pequeño que un bloque LEGO estándar”.

De acuerdo con lo presentado en el CES 2026, el mentado chip hará que los bloquecitos de 2×4 (el tamaño tradicional) puedan conectarse con minifiguras inteligentes e interactuar, ya sea por medio de luces o sonidos.

Set de Star Wars será el primero con Smart Bricks

Lo anterior se puede ver en el video promocional que LEGO lanzó en redes… pero el público amante de armar los sets podrán experimentarlo de primera mano en marzo próximo, cuando los Smart Brick debuten en un set de Star Wars.

El set incluirá dos minifiguras inteligentes (Luke Skywalker y la Princesa Leia), además de cinco Smart Tags que ofrecerán sonidos de disparos láser, sonidos de motor y efectos de luz. Todos los sonidos del set estarán coordinados por un “cerebro central”.

LEGO SMART Play / Foto: lego.com

“El lanzamiento de LEGO SMART Play abona creatividad, tecnología y narrativa para que construir mundos e historias sea aún más atractivo, todo sin necesidad de una pantalla”, promete Tom Donaldson, director de Laboratorio Creativo de Grupo LEGO.