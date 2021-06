¡Life hack! Qué son y cómo puedes enviar mensajes invisibles en WhatsApp

Hay veces que tienes mucho por decir y ni siquiera sabes por dónde empezar. Ya sea que quieras tomar la iniciativa para escribirle a tu ‘crush’, escribirle a tu ex sin que te veas tan arrastrado, o simplemente confundir a algunos de tus ‘compas’, el nuevo truco para enviar mensajes invisibles en WhatsApp, resulta un buen recurso para comenzar.

Enviar mensajes sin texto, se han convertido en la última novedad en redes sociales, al igual que en su tiempo lo fue la edición de fuentes para poner énfasis en el texto con negritas o cursivas, todo el mundo quiere saber cómo se hace. Con la única diferencia, es que la nueva función de la aplicación de mensajería instantánea, no tiene otro objetivo más que el de entretener a los usuarios. Bien podría sustituir a los ya olvidados ‘toques’ de Facebook.

¿Un mago nunca revela sus secretos?

El misterio de este truco radica en que los destinatarios solo verán la hora en que fueron enviados los mensajes invisibles. Algo que es imposible de hacer con tan solo abrir un chat desde un teléfono o la versión para computadora y presionar la barra espaciadora varias veces y seguidamente pulsar el botón ‘enviar’, ya que hasta ahora WhatsApp, exige escribir al menos un carácter, signo, número para poder enviar un mensaje.

Se trata de un verdadero truco de magia digital, pues aunque tus amigos no verán nada escrito por aquí, ni por allá, en realidad los mensajes invisibles están conformados por códigos informáticos y caracteres ocultos que permiten que esta treta funcione a la perfección.

Cómo enviar mensajes invisibles

Si por el contrario, has sido tú quien ha recibido los mensajes invisibles y por más que has intentado no logras descifrar cómo lo hicieron, esto se debe a que se requiere ingresar directamente al sitio ‘Research for Unicode Characters’, propiedad de Unicode, creadores de los ‘Emojis’, sin que esto represente un riesgo de seguridad para tu Smartphone o computadora. Una vez estando ahí, lo único que tienes que hacer es copiar el ‘Mensaje invisible’, abrir una conversación de WhatsApp, pegar el código y ¡voilá!

No obstante, el sitio secreto de Unicode, no está disponible para todos los navegadores, ni para todos los usuarios. Por lo que una segunda opción para enviar mensajes invisibles es verificar que tengas la última actualización de WhatsApp, dirigirte a la página web ‘Unicode Characters U+2800’, copiar el texto invisible que se muestra entre comillas, pegarlo en el chat de alguno de tus amigos y dar clic en enviar.

Una tercera opción para enviar mensajes invisibles, es descargar la app ‘Blank Message’, disponible para iOS y Android. Lo mejor, es que esta aplicación te permitirá elegir qué tan largo prefieres que sea el mensaje fantasma. Desde luego, a mayor extensión, más confundidos dejarás a tus contactos. Y a todo esto, ¿Ya aceptaste las nuevas políticas de Whatsapp? De lo contrario, estos podrían ser tus últimos días en la aplicación.