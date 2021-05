Tome nota: WhatsApp actualizará su política de privacidad y esto pasará si no las aceptas

Cada cierto tiempo, WhatsApp implementa nuevas medidas para buscar la seguridad de sus usuarios a la hora de utilizar la aplicación. Sin embargo, en los últimos meses se han puesto las pilas con las políticas de uso y privacidad, aunque no se salvaron de la polémica porque millones de personas de todo el mundo se quejaron y este anuncio provocó que muchos decidieran mudarse a otros servicios de mensajería.

Como recordarán, a inicios de enero de 2021, la app de Facebook envió una notificación para avisarnos que deberíamos actualizar estas normas. En aquel momento, frenaron todo y esperaron a que todo se calmara pero cuando pensábamos que esto era cosa del pasado, hace unos días anunciaron que sus planes seguían en marcha y que en unos cuantos días, entrarán en vigor esta políticas tan señaladas en el internet.

Llegó la fecha límite para aceptar la nueva política de privacidad de WhatsApp

Hace unos días, WhatsApp reveló que el próximo 15 de mayo es el último día que tienen todos sus usuarios para aceptar la nueva política de privacidad. Por supuesto que esto una vez más, causó que muchos se preocuparan porque prácticamente usan la app no solo para comunicarse con amigos y familiares, también para checar todo lo relacionado con el trabajo pero, ¿qué pasa si decido no aceptar estos términos? Bueno, pues acá les contaremos qué onda.

No será algo tan grave como se piensa, pues en un inicio se decía que de plano no podrías entrar al servicio, lo cual es completamente falso. De acuerdo con distintos medios, tendrás chance de responder por ahora, llamadas y videollamadas, así como leer notificaciones para leer o responder mensajes. Eso sí, cabe aclarar que algunas de las funciones que ofrece la aplicación no estarán disponibles, limitando la experiencia a la hora de usar esta herramienta.

Esto sucederá con los usuarios que no acepten

A través del sitio oficial de WhatsApp, también mencionaron que en un inicio, enviarán notificaciones a aquellos usuarios que no acepten las nuevas normas. Sin embargo, y conforme pasen los días comenzarán a restringir varias funciones hasta que de plano actualicen las políticas de uso y privacidad. Pero en caso de que seas [email protected] rebelde y no quieras aceptar nada, no podrás acceder a la lista de chats, aunque las cosas no paran ahí.

Si tú no quieres aceptar las normas que la aplicación está presentándonos, dejarás de recibir llamadas ni notificaciones. Es más, dejarán de enviarte mensajes (para que lo tomes muy en cuenta). La app dejó muy claro que no eliminarán las cuenta de aquellos que no acepten la actualización, pero que aplicara la política de usuarios inactivos. Así que ya lo saben, esto es todo lo que ocurrirá después del 15 de mayo, para que vayan tomando sus precauciones.