El límite de TikTok a la exposición de pantallas a menores de edad puede ser un paso importante en la dirección correcta.

Desde mediados de 2021, en China se han llevado a cabo esfuerzos considerables para poner un límite a la exposición de los jóvenes a redes sociales; de igual modo, a videojuegos y otros tipos de entretenimiento mediados por pantallas. La decisión no ha estado libre de polémica. Sin embargo, ese marco normativo es parte de un reconocimiento mayor—y cada vez más generalizado—de algunos de los problemas que traen consigo las adicciones digitales; particularmente, cuando se trata de menores de edad.

Y algo así va a incorporarse a TikTok a partir de ahora. Dicho sea de paso, no parece fortuito que esto será implementado en una aplicación china, precisamente. En las próximas semanas se empezarán a poner candados de 60 minutos diarios a esta red social. Este límite podrá ser desestimado, pero sólo después de que se le avise al usuario menor de edad que ya ha pasado al menos una hora frente a la pantalla. Un segundo recordatorio llegará después de 100 minutos de exposición.

El problema de las pantallas

En la era digital en la que vivimos, las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, especialmente para los jóvenes. Sin embargo, la sobre exposición a pantallas y el uso excesivo de redes sociales pueden tener graves consecuencias en la salud mental y el bienestar de las personas. Por ello, la decisión del límite de TikTok a la exposición de pantallas a menores de edad puede ser un paso importante en la dirección correcta.

La sobre exposición a pantallas y el uso excesivo de redes sociales pueden tener una variedad de consecuencias negativas en la salud mental de los jóvenes. Estudios han demostrado que el abuso de redes sociales puede estar relacionado con el aumento de la ansiedad, la depresión y el aislamiento social en los jóvenes. Además, el tiempo que pasan en las redes sociales a menudo se traduce en menos tiempo dedicado a actividades al aire libre, el ejercicio y la interacción social cara a cara. Lo anterior puede afectar negativamente su desarrollo social y emocional.

Los algoritmos utilizados por las redes sociales para enganchar a los jóvenes son insidiosos. Están diseñados para mantener a los usuarios en la plataforma el mayor tiempo posible. A menudo esto significa mostrar contenido que es emocionalmente impactante o controversial, por decir lo menos. Para los jóvenes puede ser especialmente peligroso. Su cerebro aún está en desarrollo y es más vulnerable a la manipulación emocional.

Además, los algoritmos también están diseñados para personalizar la experiencia de usuario, lo que significa que quien recibe un flujo de contenido adaptado específicamente a sus intereses y preferencias. Si bien esto puede parecer bueno, también puede crear cámaras de eco en línea, donde los usuarios solo ven contenido que refuerza sus propias opiniones y creencias.

Un límite no es el final

No se trata nada más de ponerle un límite a alguna aplicación como TikTok. Es importante considerar otros aspectos de los desarrollos tecnológicos y digitales. En primer lugar, es fundamental que se realice más investigación sobre los efectos de la tecnología en los jóvenes. Tenemos muy poco tiempo con este tipo de redes sociales; por tanto, aún no terminamos de ver el horizonte de desarrollo de una persona que crece pegada a una pantalla. A medida que la tecnología avanza cada vez más rápido, es esencial que tengamos una comprensión clara de sus efectos para poder tomar decisiones informadas.

También es importante que las redes sociales asuman la responsabilidad de proteger a los jóvenes en línea. Las empresas deben ser transparentes sobre cómo utilizan los datos de los usuarios y deben tomar medidas para garantizar que los jóvenes estén protegidos. No está de más que, con ello, se promueva una alfabetización digital y la educación en línea para ayudar a los jóvenes a navegar por el mundo de las redes sociales de manera segura y responsable.

Finalmente, es importante que los padres y educadores asuman la responsabilidad de enseñar a los jóvenes cómo utilizar la tecnología de manera saludable y responsable. Esto puede incluir establecer, precisamente, límites en el tiempo que pasan en línea, supervisar su actividad en línea y hablar con ellos sobre los riesgos y beneficios de la tecnología.

A estas alturas del partido, bien haríamos en entender que no es un tema menor y que se requieren esfuerzos importantes para mitigar o evitar riesgos. Un límite a TikTok no es la panacea, pero no es un mal primer paso.