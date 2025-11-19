Lo que necesitas saber: De momento, la canción solo estará disponible en el modo Fortnite Festival.

En colaboraciones que no sabíamos que necesitábamos… Fortnite sorprendió a todo México anunciando que a su gran repertorio musical se unirán Los Tucanes de Tijuana con su canción más famosa, “La Chona” ¡Échale, primo!

Los Tucanes de Tijuana // Foto: Facebook

Los Tucanes de Tijuana llegan a Fortnite con “La Chona”

Y no, no es broma. Ya es común ver grandes colaboraciones de Fortnite con artistas o series (como la de Los Simpson), pero para sorpresa de todos se anunció que “La Chona” llegará al famoso videojuego.

Eso sí, por lo pronto no se trata de una skin o un baile (que esperemos en un futuro lleguen). Sino que la canción estará disponible en el modo Fortnite Festival.

Este formato gratuito dentro del juego, permite hasta cuatro jugadores formar su propia banda virtual. En el puedes tocar diferentes instrumentos e interpretar canciones del gran repertorio que hay dentro del juego.

Los Tucanes de Tijuana en Fortnite // Facebook: FN Festival ES

¿Cuándo estará disponible la canción?

Esta icónica canción estrenada en 1995 y reconocida mundialmente buscará conquistar el mundo gaming a través de Fortnite. Quizá y tras su llegada veamos más canciones del regional mexicano dentro del videojuego.

Pero bueno, si te late la idea de dar el taconazo de la mano de Los Tucanes de Tijuana, ve apartando la fecha, pues “La Chona” estará disponible la tarde de este viernes 21 de noviembre.