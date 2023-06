Un mexicano nos detalla más sobre el arte con cubos de rubik

Adorado por quienes ya le agarraron la onda y temido por quienes nunca lograron armarlo, el cubo de rubik no sólo es en uno de los rompecabezas más populares y el juguete más vendido del mundo, sino que también es una forma de crear arte.

El cubo creado en 1974 por el escultor y profesor de arquitectura húngaro, Ernő Rubik (de ahí el nombre), se ha convertido en todo un ícono de la cultura popular. Pero también, en una manera de retratar al mundo a través de sus seis colores: blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo.

Cubo de rubik. Foto: Getty Images

Luis Méndez es un mexicano que hace arte con cubos Rubik

Tal cual eso nos lo comprueba Luis Méndez, quien ya comienza a destacar en redes sociales por su página The Cubik Co., en donde se dedica a hacer retratos e imágenes en general sólo usando cubos de rubik.

En una charla que tuvimos con Luis, nos contó que conoció el cubo de rubik en la década de los 90 y cuando él tenía alrededor de 10 años. “Mi papá tenía un cubo que me prestó y realmente sólo jugué con él moviendo las caras sin querer armar nada en realidad. Sólo como juguete”, mencionó.

Luis Méndez es un mexicano que hace arte con cubos de rubik. Foto: Luis Méndez

Un compañero de escuela le enseñó a Luis cómo armar cubos Rubik

Años después, Luis compró otro cubo de rubik y se dispuso a armar al menos una cara, algo que logró después de horas de esfuerzo. Sin embargo, su hobbie con estos rompecabezas comenzó cuando en la universidad, en la clase de Química, un compañero le enseñó a armar cubos de rubik.

“Un día llevó uno a clase y me dijo ‘¿quiéres aprender? te enseño. A lo largo del semestre durante cada clase me enseñaba un paso de cómo armar el cubo. Terminando logré aprender a armar un cubo de rubik, pero en la materia de química no me fue tan bien”, contó Luis que encontró su hobbie después de reprobar dicha materia.

Este hobbie le ha permitido a Luis hacer toda clase de imágenes usando únicamente cubos de Rubik. Foto: Luis Méndez (Cortesía)

Aunque él quiso crear imágenes con ayuda de estos rompecabezas

Aunque el aprender a armar cubos de rubik fue el primer paso, Luis Méndez encontró inspiración para aventarse a hacer arte con cubos de Rubik: “Hace ya unos años vi en Instagram a un chavo en Italia que hizo un retrato y dije “wow, a mí eso se me hace increíble”, nos contó.

Muy motivado, en el año 2021 Luis se fue al centro de la CDMX a buscar un proveedor que le vendiera mil 500 cubos de rubik por mayoreo (para que no le saliera más caro que comprar cubo por cubo) y ya en su casa se puso a armar su primera imagen hecha con cubos rubik, que fue un retrato de Amy Adams.

El primer retrato con cubos de rubik lo hizo de Amy Adams. Foto: Luis Méndez

Algo que según él, es más cosa de fijarse en los detalles que en la práctica de armar cubos rubik

Contrario a lo que muchos podríamos pensar (sobre todo quienes nunca nos hemos aventurado a aprender el arte de armar un cubo de rubik), Luis considera que cualquier persona puede hacer arte con estos coloridos rompecabezas, pues más allá de la técnica importa el detalle.

“Lo primero que se tiene que aprender no es necesariamente a armar el cubo, sino a visualizar como se mueven las piezas. Armar un cubo lo puede aprender quien quiera con los pasos correctos y un poquito de práctica, pero para poder hacer algo artístico debes tener un ojo en cuanto a los colores, las sobras, los contrastes y eso. Tienes que visualizar la imagen y pensar en que cada cuadrito del cubo es un pixel, como el de una fotografía, y que sólo tienes seis colores disponibles. Luis Méndez sobre el arte con cubos de rubik

La icónica lengua de The Rolling Stones, hecha con cubos de Rubik. foto: Luis Méndez

Luis hace cuadros con logos para marcas y empresas (como Sopitas)

Luis Méndez incluso hizo un cuadro con el logo de Sopitas.com (cuyo proceso podrán checar próximamente en nuestras redes sociales), el cual le tomó unas 4 horas y fue un proceso que él describe como más sencillo que otras obras realizadas.

“Lo más difícil siempre es buscar una imagen que se adecue a los colores que tenemos y a la resolución. Es decir, una cara es difícil que se vea bien si tienes pocos cubos, pero en figuras geométricas como el logotipo de Sopitas, es más fácil porque son líneas rectas y no tenemos un contraste de colores”, detalló sobre su trabajo.

‘The Cubik Co.’ es la empresa en la que Luis y su novia hacen cuadros con cubos de rubik

A pesar de que Luis Méndez se dedica a la ingeniería automotriz, los cubos de rubik se convirtieron en su hobbie favorito y en otra oportunidad de negocio, pues junto con su novia tiene ‘The Cubik Co’, donde realizan pedidos para marcas, empresas y también, regalos personales.

De hecho, gracias a su habilidad con el arte de cubos Rubik, Luis ya logró cosas como rendir homenaje al mismísimo Ernő Rubik, creador del rompecabezas y de quien armó un cuadro con su cara para una exposición que armó la Embajada de Hungría en México.

Luis hizo un cuadro del creador del cubo Rubik. Y sí, con puros cubos. Foto: Embajada de Hungría en México (Facebook)

Incluso ya hizo un cuadro del creador del cubo de rubik

La obra en cuestión muestra a Ernő Rubik sosteniendo un cubo de rubik con sus manos y, de acuerdo con Luis, ha sido su obra más difícil en todo lo que lleva de camino como artista con cubos, pues tuvo que imaginar cómo se vería Rubik sosteniendo una de sus creaciones.

Al final armó ese pedido especial en 12 horas y tardó dos días. Y aunque suena complicado o complejo, Luis está consciente de que su trabajo no sólo le brinda un hobbie en el cual distraerse, sino que también es capaz de sorprender a quienes descubren sus obras.

Los cuadros que Luis hacen son personalizados. Foto: Luis Méndez

“Mi satisfacción es que la gente o el público vea lo bonito o lo padre que es este juguete. De haber nacido de la invención de un señor que lo vio como un pasatiempo, a que hoy se puede hacer arte con él”, mencionó Luis que además se siente orgulloso de la comunidad de gente que está atrás de este rompecabezas.

“Hay torneos, exposiciones y más, pero que pueda yo compartirles esa imagen y cómo se puede hacer con un rompecabezas a una foto o que la gente vea una foto y no pueda creer que es de cuadritos, esa es mi mayor satisfacción”, aseguró Luis en nuestra charla.

Luis hace cuadros personalizados con cubos de rubik en ‘The Cubik Co.’

No cabe duda que el arte con cubos más que complicado, es emocionante. Sobre todo para aquellos como Luis Méndez que ponen empeño y dedicación para hacer obras de todo tipo –que puedes cotizar u ordenar en su página web– y nos demuestran que el cubo de rubik es más que un simple juguete. ¿Qué tal?