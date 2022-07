¿Quién es Mighty Thor y por qué es importante en el Universo Marvel?

Como suele suceder en los cómics de Marvel, las historias de algunos de sus personajes más conocidos evolucionan y nos traen adaptaciones vibrantes. En el caso de Thor, el conocido Dios del Trueno, dicho personaje es uno de los que tiene varias versiones propias de otros universos… o incluso, que comparten su mismo mundo y poderes a través de diferentes personas.

Una de las más populares en ese sentido es Mighty Thor, una de las diversas identidades de la Dra. Jane Foster (quien de hecho reaparecerá en esta poderosa forma en Thor: Love & Thunder), el interés amoroso del superhéroe asgardiano.

Foto: Marvel Studios

Sin duda, hablamos de un personaje interesante desde muchos puntos de vista. No solo porque ella misma es evidentemente poderosa, sino también porque detrás de ella hay un origen trágico, influencias de cómics antiguos y más detalles para tener en cuenta.

Ahora que se viene Thor: Love & Thunder y Natalie Portman nos traerá una interpretación del personaje basada en Mighty Thor, es justo repasar quién es y cuál es su historia de origen en los cómics.

¿Quién es Jane Foster?

Como decíamos, lo más fácil es entender a Jane Foster como el interés amoroso del Dr. Donald Blake, la identidad humana de Thor en los cómics. Pero el personaje ha ido evolucionando con el paso del tiempo, incluso desde su primera aparición en julio de 1962 como parte del famoso cómic Journey Into Mystery en su #84.

En un primer momento, Foster fue mostrada como una enfermera que trabajaba junto a Blake y así sería como comenzaría su romance. Durante las primeras intervenciones del Dios del Trueno en las novelas gráficas de antaño, Jane estaba enamorada de Donald y a su vez de Thor, sin saber que eran la misma persona en realidad.

Primeras apariciones de Jane. Foto: Marvel Cómics.

Ello provocó que en más de una ocasión, Thor retara a su padre Odín diciéndole que le revelaría su identidad, cosa que al poderoso dios gobernante de Asgard nunca le pareció buena idea. Pero dentro de todo eso, el llamado “Padre de todo” le ofreció diversas oportunidades a Jane de demostrar que era digna, por ejemplo, de convertirse en asgardiana.

Para Odín, ella no pasó la prueba y la desterró de regreso a la Tierra borrando todos los recuerdos de su vida con Thor. A raíz de ello, siguiendo una vida civil aparentemente normal, Jane Foster terminó enamorándose de otro doctor llamado Keith Kincaid, mientras Thor y Lady Sif volvían a relacionarse sentimentalmente.

En algún momento de enfermedad extrema, Jane enfermó tanto que empezó a delirar y a recobrar sus recuerdos de Thor. Ella estaba al borde de la muerte, por lo que Thor se encontraba sumamente preocupado y así, en un arrebato de bondad, Lady Sif hizo lo posible por salvarla ‘fusionándose’ con ella a través de su fuerza vital.

Cuando Sif y Jane se fusionaron. Foto: Marvel Cómics.

Jane recuperó sus recuerdos de Thor, se reencontró con él y pronto se dieron cuenta que esta fusión provocaba que estando en Asgard, Jane se convertía en Sif mientras que en la Tierra volvía a su forma humana. En un punto, al volver a la Tierra, se dieron cuenta Sif no regresaba a la forma de Jane, por lo que esta última se encontraba desaparecida.

Así, Thor, Sif y la pareja de Foster, Keith Kincaid, emprendieron una búsqueda para traerla de regreso de un universo alterno en el que su espíritu de Jane había quedado atrapado al momento de alternar existencias con Sif. Y bueno, a lo largo de diferentes historias, Thor ha rescatado a Jane Foster de diferentes maneras.

El antecedente en ‘What If’ de Jane con el martillo

Marvel ya había hecho que Jane Foster empuñara el Mjolnir varios años antes de que tomara el manto de Mighty Thor en la época reciente. La casa editorial lanzó en 1978 la saga What If…? (que inspiró la serie animada de Disney+) y en ella, se le mostró al mundo lo que pasaría si Jane hubiera sido la que encontrará martillo asgardiano y no Donald Blake.

Para no hacerle el cuento largo, Foster se muestra digna del Mjolnir y se convierte en Thordis, la Diosa del Trueno. Después de librar un montón de batallas contra Loki, invasiones alienígenas a Asgard y otras misiones más junto a los Avengers (ganando todas por supuesto), Odín le ordenó que dejará del martillo en manos de Donald Blake (como se supone que era el destino).

Sin embargo, Jane pronto es ascendida al estatus como diosa absoluta de Asgard, por lo que ella y Odín se enamoran. Sí, lo sabemos: muy raro quizá, pero no se preocupen por Donald Blake/Thor, porque en este universo alternativo su interés amoroso es Lady Sif.

‘What If?’ de Jane foster como Thordis. Foto: Marvel Cómics.

También puedes leer: ¿Quién es Namor? Lo que debes saber del personaje y cómo aparecería en el MCU

Ahora sí, aparición de Mighty Thor

La idea de 1978 de una Jane Foster convertida en Thor, sirvió como inspiración directa para que en 2014 se lanzara una nueva trama del Dios del Trueno, esa en la que la propia Foster se convierte en Mighty Thor.

Todo se da a raíz de los acontecimientos de la historia conocida como Original Sin del 2014, donde un villano llamado The Orb asesina a Uatu El Vigilante (conocido por ser un ser capaz de ver todo lo que sucede a lo largo y ancho del universo Marvel), quedándose con sus habilidades. Así, The Orb destapa todos los secretos de los superhéroes que ellos no quieren revelar y de esta manera, el Thor original se vuelve indigno de levantar el martillo, pierde sus poderes, y pasa a ser conocido solo como Odinson.

Y es aquí cuando comienzan las entregas de Thor: God Of Thunder presentando en 2014 a Jane Foster como la momentánea sucesora del superhéroe, convirtiéndose ella misma en la ya mencionada Mighty Thor. Pero aquí hay dos complicaciones. si bien Odinson está de acuerdo en que Jane tome su lugar, Odín se muestra furioso que no sea un asgardiano quien tenga esa tarea.

Foto: Marvel Cómics.

El segundo punto es más desgarrador: Jane Foster, a pesar de que tiene la valentía y es digna de empuñar el Mjolnir, libra una batalla contra el cáncer de mama. Cuando está en su forma asgardiana la enfermedad no la aqueja, pero cuando vuelve a su forma humana también vuelve a su cuerpo moribundo y con la enfermedad cada vez más avanzada.

Esto último se debe a que la transformación en Mighty Thor purga no solo la enfermedad momentáneamente; también el medicamento y las quimioterapias, provocando que todo el avance hecho en su recuperación se pierda.

Batallas, muerte y resurrección de Mighty Thor/Jane

En los cómics, la Mighty Thor de Jane Foster formó parte del grupo All-New All-Different Avengers junto a Ms. Marvel, Sam Wilson/Captain America y Kamala Khan entre otros. Uno de los grandes actos en los que participó fue en la reformación del universo Marvel en la saga Secret Wars más reciente y también tuvo una aparición en pelea dentro del arco Secret Empire, donde ayudó a detener a un Steve Rogers manipulado por el Cráneo Rojo.

Sin embargo, llegó un momento en el que el Doctor Strange le dijo que debía parar las transformaciones pues su forma humana no resistiría más debido al cáncer. Por ello revela su identidad a todos los Vengadores y les comunica que deberá parar sus actividades como combatiente activa. Aún así, debe librar una última pelea.

Foto: Marvel Cómics.

Ella se dirige a Asgard para detener al monstruo conocido como Mangog, librando una batalla complicada que casi pierde pero en la que logra salir adelante. Desafortunadamente, el Mjolnir termina destruido dejando a Jane al borde de la muerte en su forma humana y falleciendo en los brazos de Odinson.

Como sea, Odín y Odinson se las ingenian para resucitarla convirtiéndola en una valquiria. Y de paso, como agradecimiento, ella entrega un fragmento del Mjolnir para que se pueda reconstruir y así, hacer que Odinson vuelva a tomar el manto del Thor que todos conocemos.

Foto: Marvel Cómics.

Ahora con el lanzamiento de Thor: Love & Thunder, veremos qué tanto Taika Waititi y compañía adaptaron en su guión la historia de Mighty Thor. No se pierdan la entrevista que tuvimos con uno de los miembros del elenco de la película próximamente.