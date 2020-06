Reseña de Minecraft Dungeons: ¿Merece tu atención?

¿La franquicia de Diablo? En PUSH THE BUTTON somos muy fans y obvio también somos fans de los dungeon crawlers en general, por eso llamó nuestra atención Minecraft Dungeons. ¿Está bueno? ¿Merece tu atención? Pues son muy pocas sus novedades, se arriesga muy poco (o más bien nada), pero lo empezamos a jugar y sin darnos cuenta ya llevábamos varias horas looteando y peleando. Tiene la ventaja de que lo pueden jugar gratis los usuarios de Game Pass, pero para más detalle, a continuación la reseña de Leo González de PUSH THE BUTTON.

Estos tiempos de encierro han permitido a los games explorar títulos que tal vez nunca pensamos en jugar por una u otra razón.

Fue así que un día llegó a los HQ’s de PTB el título Minecraft Dungeons, un spin-off de la famosa franquicia cúbica cuyo juego original nunca me atrapó, por lo que había curiosidad sobre lo que podía esperar de esta nueva entrega que realmente no tiene nada que ver con el juego original más allá de la estética.

Si a nivel gamer son como yo con una inclinación a juegos de acción y que no disfrutaron de Minecraft en su momento, pues… de verdad deben de probar Dungeons, con tan sólo hora y media de juego me retó, me ganó y me emocionó bastante, pero vamos por partes.

La historia es simple. Un villano odiado por todos encuentra un orbe y boom ahora es poderoso y está resentido, hace que todos lo adoren y usando monstruos domina todo el reino. Por lo tanto, tu misión es salvar a todos y derrotar al enemigo mientras vas limpiando cada una de las zonas del mapa. Es todo.

Claramente no vas a jugarlo por su historia. Es el resto de sus elementos lo que lo hace un juego entretenido.

El juego se divide en mapas y cada mapa está muy bien diseñado, con un buen balance entre aventura y acción constante, además el tener que buscar secretos da una sensación retro que es donde más muestra sus raíces e influencias de otros dungeon crawlers, pero bastante frescas y bien llevadas.

Minecraft Dungeons va subiendo de nivel contigo, las recompensas por eliminar enemigos incluyen todo aquello que hay en estos juegos, el mismo template del género: municiones, pociones de salud, pociones de power ups y regeneración de vida. Como en todos los juegos de este género, se trata de encontrar el mejor loot.

Este título te impulsa a ocupar todas las habilidades y el inventario que tienes de forma balanceada al implementar un sistema donde después de ocupar un equipo especial del inventario (salud, fechas explosivas, etc.) no puedes volver a usarlo en cierto tiempo, lo cual te convierte en un jugador equilibrado y te hace replantearte el momento de utilizar cada cosa dependiendo de la situación.

Por supuesto que puedes mejorar todas las armas con las que cuentas, y al poder cambiar tus habilidades en cualquier momento puedes enfocarte en acomodar tu inventario al estilo que mejor se adapte a ti. Pero insistimos: vas a tener que usar todas tus habilidades.

La historia avanza al ritmo que tú lo decidas, pues cada mapa tiene diferentes niveles de dificultad que vas abriendo de acuerdo al nivel de poder que tú tengas en el juego, es decir; a mayor nivel de personaje mayores niveles de dificultad lo que crea la sensación de que el juego crece contigo agregando muchísima re-jugabilidad al título.

Tiene la opción de multijugador en línea o local en la consola así que te puedes pasar la historia con tus amigos que obviamente es lo más recomendable.

Aprovecha que el juego viene en Game Pass, si ya tienes el servicio, puedes jugarlo gratis. Tal vez es la mejor forma de disfrutar Minecraft Dungeons, sin duda es la que más recomendamos nosotros.

En PUSH THE BUTTON no le damos calificaciones a los videojuegos porque no son exámenes de matemáticas, pero lo disfrutarás si te gustan los dungeon crawlers o MUY específicamente si te gusta la franquicia de Diablo.

El código de descarga fue proveído por Xbox México para reseña.