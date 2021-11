A lo Super Smash Bros: ¡Warner Bros presenta ‘MultiVersus’, su nuevo juego de pelea!

Se nos acaba el año y está claro que la industria de los videojuegos le anda haciendo ojitos al 2022, esto con un montón de títulos que lucen prometedores de pies a cabeza. Uno de ellos sin duda es MultiVersus, la nueva apuesta de Warner Bros en el terreno de los juegos de pelea.

Justo como lo indica su nombre, esta entrega nos permitirá echar mano del extenso catálogo del estudio con personajes de las franquicias de DC Cómics, algunos de Hannah-Barbera, otros de Cartoon Network, varios más de series de HBO y toda la cosa. ¿Quieren un vistazo? Pues ya lo tenemos por acá.

Warner Bros Games presenta oficialmente su juego ‘MultiVersus’

¿Te imaginaste alguna vez que verías a Batman agarrándose a golpes con Bugs Bunny o Shaggy de Scooby-Doo? Sí, suena de locos, pero ya no será imposible. Y no estamos hablando de un crossover en televisión o el cine como los muchos que se ven hoy en día. En esta ocasión, se trata de un videojuego.

Este jueves 18 de noviembre y luego de varios rumores en las semanas previas, Warner Bros Games hizo oficial el lanzamiento próximo de MultiVersus, el cual será su videojuego de combate al más puro estilo de Super Smash Bros. Así que a grandes rasgos, ya se imaginarán más o menos de que va esta prometedora entrega…. pero eso sí, eso no quiere decir que no tenga sus particularidades.

“Con ‘MultiVersus’ estamos creando un juego competitivo distinto que nos permite combinar una amplia lista de célebres franquicias de WarnerMedia para que disfruten los jugadores”, dijo el presidente de Warner Bros Games, David Haddad en un comunicado (vía Variety).

Modo de juego, lanzamiento, personajes y más

¿Y qué tanto traerá el MultiVersus? Empecemos por los personajes. Hasta el momento, se han confirmado 13 peleadores: Batman, Superman, La Mujer Maravilla y Harley Quinn del universo DC Cómics, Finn El Humano y Jake El Perro de Hora de aventura, Steven y Garnet de Steven Universe, Arya Stark de Game of Thrones, Tom y Jerry, Bugs Bunny de Looney Tunes, Shaggy de Scooby-Doo y Reindog, que es un personaje diseñado especialmente para el juego.

La modalidad de juego, como dijimos, toma inspiración de Super Smash Bros, solo que en esta entrega las peleas serán de 1 vs 1, 2 vs 2 o todos contra todos, con una capacidad de cuatro personajes en combate. ¡Ah! Y si te lo preguntabas, sí: conforme pasen las temporadas y los pases de batalla, se irán agregando más personajes, aunque no se ha dado a conocer quiénes llegarán eventualmente.

Esta joya llegará a las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y equipos de computo en 2022 en formato free-to-play, aún sin una fecha concreta señalada. Muchas más novedades y sorpresas se vienen con MultiVersus, las cuales irán dando a conocer en su sitio web oficial. Chequen el tráiler a continuación.